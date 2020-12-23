В Україні мають намір по-новому оцінювати і планувати діяльність музеїв – проєкт

В Україні існує архаїчна система оцінювання діяльності музеїв та немає єдиної державної політики щодо їхнього розвитку.

На цьому наголосили учасники пресконференції в Укрінформі, присвяченої презентації підсумків проєкту "Музей – "валіза без ручки" чи символічний капітал?", яку організували Міністерство культури та інформаційної політики України і ВГО "ІКОМ України" за підтримки Українського культурного фонду.

"Ми не знаємо, скільки музеїв є в Україні і чи ті критерії та індикатори музеїв, які залишилися ще з радянських часів, справді відповідають меті існування музею, і взагалі навіщо ми створюємо музей і як ним опікуємося. На сьогодні більшість музеїв є герметичними установами, їхні фонди не є відкритими для суспільства. Згідно з чинним законодавством, ми навіть не маємо централізованого банку даних і не знаємо, що саме з культурних цінностей є в наших музеях", – сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Світлана Фоменко.

За її словами, діяльність музеїв оцінюється за кількісними показниками відвідувачів, і не враховуються інші важливі функції музеїв, як-от наукова чи дослідницька діяльність.

"Подаються статистичні дані, скільки відвідувачів прийшло до музеїв. Але музейні заклади абсолютно різні за розміром, форматом, місцеперебуванням. І не враховуються інші важливі функції музеїв, як-от наукова, дослідницька, облік музейних предметів, реставраційні роботи. А в ковідний період цей показник взагалі не може застосовуватися, бо музейні заклади довгий час не могли працювати", – наголосила Фоменко.

Вона зауважила, що дуже важливо правильно вимірювати діяльність музеїв, застосовуючи загальносвітові критерії, чому і слугує запропонований на пресконференції проєкт.

Віце-президентка "ІКОМ України", керівниця проєкту "Музей – "валіза без ручки" чи символічний капітал?" Анастасія Чередниченко заявила, що ініційована процедура затвердження державного стандарту України у розвитку музейної справи на основі гармонізації з європейськими стандартами.

"Це впровадження загальної єдиної системи реєстрації музеїв за чітко визначеними базовими критеріями: стала колекція, її наукове дослідження та збереження, її відкритість і некомерційність установи. Після чого можна буде відповісти, скільки в Україні музеїв, що вони зберігають, і зрозуміти проблеми музеїв та формувати культурну політику в Україні", – сказала Чередниченко.

За її словами, на основі проведеного соціологічного дослідження, аналізу європейського досвіду, а також думки фахової спільноти надані пропозиції з набором розширених якісних критеріїв, через відсутність яких музеї не можуть виконувати свої основні функції й розвиватися.

"Ми маємо відповісти на світоглядне питання: що таке музей для сучасного українського суспільства. Якщо він має вигляд й оцінюється так, як радянський музей, то чи може він відповідати потребам сучасного українського суспільства", – зауважила Чередниченко.

В Україні мають намір по-новому оцінювати і планувати діяльність музеїв – проєкт / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Зі свого боку президентка "ІКОМ України" Катерина Чуєва наголосила на потребі законодавчого оформлення музейної діяльності, вважаючи нинішнє законодавство застарілим і таким, що неабияк обмежує цю діяльність.

"Відсутні дані про стан і точну кількість музеїв, про стан і кількість державної частини музейного фонду, недержавну його частину, тобто ті предмети музейного значення, які зберігаються в музейних колекціях. Також ми маємо досить загальну уяву про фактичний спектр діяльності музеїв. Існуюча законодавча рамка суттєво обмежує цю діяльність. І там, де музеї інших країн можуть вільніше проводити заходи і використовувати доступні джерела фінансування, то в Україні це все є лише на стадії формування", – сказала Чуєва.

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У межах проєкту "Музей – "валіза без ручки" чи символічний капітал?" проведена верифікація системи показників ефективності в музейній галузі України, насамперед, для виявлення критеріїв, що втратили актуальність, критично обмежують можливість ефективної роботи та розвитку сучасних музейних інституцій. Дослідження базувалося на аналізі української нормативної бази, вивченні зарубіжного досвіду та профільних міжнародних стандартів, а також фахових відгуках представників музейної спільноти.

Для досягнення стабільного результату Міністерство культури та інформаційної політики і ВГО "ІКОМ України" домовилися про проведення спільної роботи із впровадження напрацьованих результатів проєкту та подальших кроків зі зміни системи критеріїв ефективної діяльності музеїв.