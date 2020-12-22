У Чорній кам’яниці 750 автентичних пам’яток покажуть «мозаїчність» історії Львова

Музей історії Львова відкрили у відреставрованій Чорній кам’яниці, що на площі Ринок. В експозиції – 750 автентичних пам’яток.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

«Сьогодні у нас епохальна подія не лише для Львова чи Львівщини, а й для цілої України. Адже не щодня відкривається новий музей, не щодня відкривається музей у відреставрованій пам’ятці архітектури кінця XVI століття. Кілька років тому ми отримали грант посольства Сполучених Штатів. Отримавши 275 тисяч доларів, стільки ж доклали власно зароблених коштів. Ми поставили перед собою амбітне завдання і реалізували його. Музей власної історії є платформою суспільного діалогу. Ми не хочемо показувати історію Львова хронологічно та прямолінійно, ми прагнули показати мозаїчність, багатокультурність багаторелігійність міста», – розповів директор Львівського історичного музею Роман Чмелик.

Зазначається, що експозиція музею налічує майже 750 автентичних пам’яток із 30 фондових збірок Львівського історичного музею.

Серед раритетів: символічні ключі від міста, печатки магістрату, інавгураційні ланцюги президента та мера, макет ренесансної ратуші, цехові відзнаки, королівські грамоти, стародруки, продукція монетного двору, роботи знаних скульпторів, малярів, ювелірів, меморіальні речі. Всі вони пов’язані з містом та його соціумом — свідками та учасниками його творення.

У Чорній кам’яниці відкрили експозицію Музею історії Львова / Фото: ЛОДА

На відкритті експозиції голова Львівської ОДА Максим Козицький наголосив, що Львів завжди був містом мультикультурним, вихованим та історично багатим.

«Вірю, що він таким і залишиться. За цим всім стоять люди. Так само як за цією титанічною працею. Велика подяка колективу за те, що зробили музейну перлину. Ми завжди готові допомагати нашим музеям ставати сучаснішими та туристично привабливими», – зазначив він.

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Лейтмотив нової експозиції: Львів — стародавнє місто, політичний та економічний центр на пограниччі релігій та культур, носії яких сформували його неповторний та унікальний образ.

Музей історії Львова представляє відвідувачу артефакти в єдиному просторі, умовно розділеному на три рівні (поверхи) та 11 тематичних блоків. На стінах вздовж сходів представлено хронологію Львова. Візуальний ряд експозиції доповнюють світлини, виконані у більшому форматі з оригіналів, що зберігаються у фондах.