Вінниця через коронавірус втратила понад 50% туристів

У Вінниці у зв’язку з пандемією COVID-19 у поточному році туристичний потік зменшився на 54%.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

«У Вінниці за 11 місяців, як порівняти з рекордним 2019 роком, відбулося падіння на 54% в сумі туристичного збору (до 894 тис. грн на противагу майже 2 млн) та кількості ночівель (34,7 тис. на противагу 76 тис.). Водночас туристичний актив міста зумів швидко адаптуватися до нових реалій в індустрії подорожей», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що різкий спад податкових надходжень продемонстрували туристичні компанії, натомість готелі, ресторани та музеї зуміли втримати відносну стабільність. Фактично туристичний сезон 2020 року у Вінниці звузився до 3,5 місяців (кінець червня — початок жовтня), з яких лише два припали на роботу світломузичного фонтана.

Туристична пропозиція міста, додали в департаменті, змогла швидко переорієнтуватися на запити мандрівників у реаліях карантину: за літні місяці з’явилися нові екскурсійні та розважальні продукти, якими туристи могли наповнити свою мандрівку. Так, помітно збільшилася кількість дегустацій та гастротурів з акцентом на стравах подільської кухні. Вінницькі гіди запровадили нові формати екскурсій на теплоходах і велосипедах, використавши потенціал рекреаційних та природних зон міста, що стало особливо популярним в часи карантину.

«Хітом сезону» також стали прогулянки територією парку та лікарні імені Ющенка, зокрема у форматі костюмованої екскурсії. Серед вінницьких музейно-виставкових об’єктів нові пропозиції для туристів розробили Національний музей-садиба М. І. Пирогова, Музей моделей транспорту, колекцій та мініатюр і Музей вінницького трамвая.