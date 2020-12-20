Україна і Азербайджан домовилися двічі на рік проводити туристичні форуми

Україна і Азербайджан з наступного року почергово двічі на рік проводитимуть щорічні туристичні форуми у ключових містах-центрах туризму обох країн.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу посольства України в Азербайджані, відповідної домовленості було досягнуто під час першого спільного засідання українсько-азербайджанської робочої групи з питань співробітництва у сфері туризму, яке відбулося у режимі web-конференції.

"Учасники засідання погодили ідею запровадження практики щорічних туристичних форумів почергово двічі на рік у ключових містах-центрах туризму. Очікується, що перший туристичний форум Україна-Азербайджан відбудеться у 2021 році в режимі відеоконференції, наступний у режимі офф-лайн у Києві чи Баку. В подальшому практику проведення туристичних форумів передбачається проводити двічі на рік у визначних містах-туристичних центрах обох країн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні робочої групи було зроблено важливий наголос на розвитку співробітництва між регіонами України й Азербайджану.

Зокрема, Львівщина, окрім традиційних послуг з оздоровлення, представила цільові пропозиції щодо медичних послуг для реабілітації людей, які були заражені коронавірусом. Одночасно керівництво Асоціації готелів Азербайджану представило на розгляд української сторони потенціал медичного та оздоровчого туризму азербайджанських комплексів у містах Нафталан, Нахічевань та Ленкорань.

Представники Одеської обласної державної адміністрації та Харківської міської ради представили ключові напрями співробітництва у сфері співпраці з Азербайджаном.

Робоча група з питань співробітництва у сфері туризму функціонує в структурі Спільної українсько-азербайджанської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.