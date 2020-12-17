Молдова продала дитячий оздоровчий табір і дві бази відпочинку в Україні

Агентство публічної власності Молдови продало на відкритому аукціоні дитячий оздоровчий табір і дві бази відпочинку в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє point.md.

В Україні було продано дитячий оздоровчий табір "Автодорожник" у селі Сергіївка (Одеська область), пансіонат "Чайка" у селі Коблево (Миколаївська область) і туристичну базу "Moldova" в селі Ясиня (Закарпатська область).

Також продано кілька ділянок землі під забудову у Кишиневі.

У підсумку в казну Молдови надійде 67 820 000 леїв (майже 110 млн грн).

Згідно з Положенням про аукціони, учасники торгів, які перемогли, мають сплатити ціну придбаного активу протягом 20 днів з дати підписання протоколу і протягом 7 днів після сплати до державного бюджету необхідної суми. Між Агентством публічної власності та покупцями повинні бути укладені договори купівлі-продажу.