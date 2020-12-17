Укрзалізниця сполучила Херсон і Харків з карпатськими курортами

Укрзалізниця запускає з 24 грудня поїзди №5/6 Ужгород – Херсон та №149/150 Харків – Ворохта, які курсуватимуть через день.

Як повідомляє пресслужба УЗ, завдяки цим потягам жителі східних та південних регіонів отримають пряме сполучення з місцями зимового відпочинку, передає Укрінформ.

"Поїзд №5/6 Ужгород – Херсон вирушатиме з Ужгорода о 16:21 та прибуватиме до Херсона о 13:59. У зворотному напрямку відправлення з Херсона о 15:10 та прибуття до Ужгорода о 13:11. Передбачені зупинки на станціях Мукачево, Львів, ім. Тараса Шевченка, Долинська, Кривий Ріг, Апостолове”, – йдеться в повідомленні.

Поїзд №149/150 Харків – Полтава – Ворохта вирушатиме з Харкова о 12:28 та прибуватиме до Ворохти о 12:02 наступної доби. З Ворохти відправлення о 13:51 та прибуття до Харкова о 13:20. Завдяки цьому поїзду можна дістатися до Полтави, Миргорода, Лубен, Гребінки, Борисполя, Києва, Львова, Івано-Франківська та інших міст.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця також призначила регіональний поїзд №821/822 сполученням Львів – Ужгород – Львів. Поїзд курсує щоденно з 14 грудня, а його графік складений так, щоб забезпечити зручне стикування зі швидкісним поїздом Київ – Славське.