Приазов’я отримає туристичний бренд до нового сезону

Приазов’я отримає туристичний бренд до нового сезону

Укрінформ
Туристичний імідж Приазов’я вирішили перезавантажити, створивши нові айдентику й бренд регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Zruchno.Travel

"Наша мета – показати Азов не тільки як морський відпочинок, а й певний "вхід", "ворота" Приазов’я, щоб формувати у людей нове бачення цього регіону, щоб туристи захотіли сюди приїхати, побачити край, зробити фото, зарядитися його енергією", – розповів керівник креативного бюро Dmytro Bulanov Creative Büro, яке взялося за створення туристичного бренду, Дмитро Буланов.

За його словами, створення візуального стилю Приазов’я – лише мала частина роботи з просування регіону на туристичному ринку. Важливо, щоб місцеві турактиви створювали цікаві локації та продукти, які допоможуть Приазов’ю сформувати новий привабливий образ.

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Роботу над розробленням айдентики планують завершити до весни 2021 року

Як відомо, Дмитро Буланов працював над брендами міст Запоріжжя, Генічеськ, Черкаської області, а також розробляв туристичну айдентику для просування України на світовому туристичному ринку.

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