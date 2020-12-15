Приазов’я отримає туристичний бренд до нового сезону

Туристичний імідж Приазов’я вирішили перезавантажити, створивши нові айдентику й бренд регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Zruchno.Travel.

"Наша мета – показати Азов не тільки як морський відпочинок, а й певний "вхід", "ворота" Приазов’я, щоб формувати у людей нове бачення цього регіону, щоб туристи захотіли сюди приїхати, побачити край, зробити фото, зарядитися його енергією", – розповів керівник креативного бюро Dmytro Bulanov Creative Büro, яке взялося за створення туристичного бренду, Дмитро Буланов.

За його словами, створення візуального стилю Приазов’я – лише мала частина роботи з просування регіону на туристичному ринку. Важливо, щоб місцеві турактиви створювали цікаві локації та продукти, які допоможуть Приазов’ю сформувати новий привабливий образ.

Роботу над розробленням айдентики планують завершити до весни 2021 року

Як відомо, Дмитро Буланов працював над брендами міст Запоріжжя, Генічеськ, Черкаської області, а також розробляв туристичну айдентику для просування України на світовому туристичному ринку.