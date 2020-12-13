Нову потенційну візитівку Одещини презентували онлайн

Туристичною візитівкою Одещини наступного сезону може стати майже 800-кілометровий еногастрономічний маршрут "Дорога вина та смаку Української Бессарабії".

Про це заявила національний експерт проєкту ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні" з еногастрономічного туризму Олена Мотузенко під час онлайн-презентації маршруту, передає Укрінформ із посиланням на Zruchno.Travel.

За її словами, маршрут об’єднує 22 учасників. Це найкращі регіональні виробники вин і традиційних продуктів, які мають потенціал для отримання географічних зазначень для своїх продуктів і перебувають на цьому шляху. Крім того, до маршруту долучилися й надавачі інших туристичних послуг – заклади розміщення, харчування, етноколективи та ін. Вони сприяють створенню комплексної туристичної пропозиції та представляють весь спектр культурного ландшафту регіону.

"Цей маршрут може розглядатися як окремий туристичний продукт Одеської області, який на сьогодні вже отримав визнання туристичного магніту України. Він має всі підстави стати наступного сезону туристичною візитівкою регіону", – підкреслила Олена Мотузенко.

Як наголосив керівник сектору сільського господарства Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл, система доріг вина та смаку України – важливий інструмент економічного розвитку регіонів, який дає змогу привернути увагу споживачів до традиційних продуктів місцевих виробників, слугуючи гарантією їхньої якості.

"Це важливий інструмент економічного розвитку. У 2020 році ми могли побачити негайний економічний ефект для деяких учасників навіть попри наслідки пандемії COVID-19. На цьому шляху ми не маємо забути про географічні зазначення. Це не лише показник якості і маркер того, що пов’язано з продуктом. Це розвиток сільського господарства як шляхом створення нових робочих місць, так і збереження традицій та просування регіону", – зазначив Крістіан Бен Хелл.

Окрім представників двох пілотних маршрутів "Дорога вина та смаку Української Бессарабії" та "Дорога вина та смаку Закарпаття", у презентації взяли участь ініціативні групи зі створення аналогічних маршрутів в інших регіонах України.

За словами національного експерта Валерії Бондаренко, щойно зареєструвала свою громадську спілку "Дорога смаку Криворіжжя". Також зараз створюється ініціативна група "Дороги смаку Черкащини" й формується "Дорога смаку Буковини".

Як повідомляв Укрінформ, на Одещині встановили інформаційні знаки еногастрономічного маршруту "Дорога вина та смаку Української Бессарабії".