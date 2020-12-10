На Закарпатті знищили 38 боєприпасів часів Першої світової, які виявили туристи
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління ДСНС України у Закарпатській області.
"9 грудня в Рахівському районі піротехніки знищили майже чотири десятки вибухонебезпечних предметів. Напередодні туристи проходили маршрут поблизу смт Ясіня й побачили яму з п’ятьма боєприпасами на поверхні. Не гаючи часу, вони подзвонили до Служби порятунку за номером 101", – йдеться у повідомленні.
Фахівці групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення, які прибули за викликом на місце, ідентифікували знайдені металеві предмети як мінометні міни калібром 90 мм часів Першої світової війни.
Зазначається, що під час обстеження місцевості за допомогою металошукачів піротехніки виявили ще 33 боєприпаси – загалом 38 мін. Їх транспортували на кар’єр в с. Ділове Рахівського району, де знищили у встановленому порядку.
Фото: zk.dsns.gov.ua