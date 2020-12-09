Вандали «повернули» стару назву перейменованому австрійському селищу Fucking

В Австрії невідомі особи чорною фарбою відновили на дорожньому знаку стару назву села Фукінг (Fucking) на заході країни, жителі якого раніше вирішили перейменувати поселення у Фуггінг (Fugging).

Про це повідомляє у вівторок австрійська суспільна телерадіокомпанія ORF.

"Невідомі зловмисники розмалювали знак чорною фарбою-розпилювачем. Букви "gg" були зафарбовані, а поверх них було написано "ck", і тим само відновлено стару назву", - йдеться у повідомленні.

Інцидент, який стався у ніч на вівторок, розслідує поліція як завдання майнової шкоди з боку невідомих.

Читайте також: Австрійське селище Fucking змінить назву через жарти та крадіжки дорожніх знаків

Як повідомляв Укрінформ, жителі невеличкого села Фукінг (Fucking) на заході Австрії вирішили перейменувати назву свого поселення на Фуггінг (Fugging), втомившись від насміхань та небажаних гостей. Дорожні знаки з новою назвою села на в’їздах та виїздах встановили на початку грудня, офіційно перейменування набере чинності з 2021 року.

Англомовним людям топонім видався особливо смішним, адже він пишеться як похідна форма від англійського лайливого слова "fuck". Саме тому до Фукінга (Fucking) приїжджали автобусами численні туристи, щоб сфотографуватися на тлі в'їзних знаків з назвою села. Інколи біля них також відбувалися непристойні речі, як і траплялися неодноразові викрадення знаків, поки місцева влада їх не забетонувала та не приварила.

У 2018 році австрійське село Fucking стало так званим "преміум-місцем" в рамках PR-кампанії сайту Pornhub – усім мешканцям поселення надали безкоштовний доступ до преміум-підписки.

Щодо назви поселення, розташованого біля німецької Баварії, то цей топонім відомий ще з 1070 року. Вважається, що він утворений доданням до імені одного баварського представника знаті на імя "Focko", який заснував поселення у VI ст., давньогерманського суфіксу "ing" для позначення географічного місця.

Фото: MANFRED FESL/APA/AFP via Getty Images