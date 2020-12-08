На Львівщині ремонтують дорогу до водоспаду Гуркало

На Сколівщині, що у Львівській області, взялися за облаштування нормального проїзду для туристів на легкових автомобілях до рекреаційного пункту «Водоспад Гуркало».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА із посиланням на Національний природний парк «Сколівські Бескиди».

«Водоспад Гуркало відомий на Львівщині туристичний об’єкт, улюблене місце відпочинку відвідувачів парку («Сколівські Бескиди» – ред.), але під’їзна дорога до нього наразі в незадовільному стані, проїхати легковим автомобілем складно. Ремонт цієї дороги значно покращить умови відпочинку туристів. Крім того, покращиться доступ до лісових насаджень та їх протипожежний захист», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що роботи тривають в урочищі «Велика річка» Крушельницького лісництва. Ремонт дороги протяжністю 4 кілометри планують завершити до кінця року.

Як нагадали у пресслужбі, з села Корчин через водоспад Гуркало на гору Парашка прокладено популярний пішохідний туристичний шлях протяжністю 8,2 км.

Фото: НПП «Сколівські Бескиди»