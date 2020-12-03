Посол Корнійчук сприятиме медичному туризму ізраїльтян в Україну

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук і представники Ізраїльської асоціації медичного туризму визначили першочергові заходи для сприяння збільшенню туристичного медичного потоку громадян Ізраїлю в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі за результатами зустрічі посла з представниками ІАМТ 3 грудня.

Зазначається, що українську сторону було ознайомлено із законодавчими засадами, основними напрямами і географією діяльності, а також проблемами, з якими стикається ІАМТ, зокрема при наданні медичних послуг громадянам України.

“Особливу уваги приділено збільшенню туристичного медичного потоку громадян Ізраїлю в Україну, позитивна тенденція якого намітилася протягом останнього часу. З цією метою визначено першочергові заходи, які планує вжити посольство України з метою надання максимального сприяння цьому процесу”, - йдеться у повідомленні.

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У посольстві поінформували, що зустріч відбулася за сприяння платформи «Глобальна ізраїльська ініціатива».

Фото: МЗС