Для зимового відпочинку в Карпатах розробили 8 нових турів

В Івано-Франківській області для туристів створили 8 нових пропозицій, як насичено провести зимовий відпочинок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Івано-Франківщина туристична".

"Завдяки співпраці з туристичними фірмами…, туристичним кластером "Бойківський колорит", ГС "Дорога смаку Прикарпаття" та їхніми партнерами розроблено 8 нових турів: "Новий рік у Карпатах", "Різдво в Карпатах", "Бойківські вечорниці", "Таїна народних промислів", "Франківськ і трохи більше", "Зимовий тур у карпатський рай на Василя Святого", "Тіні забутих предків", "Карпатські вершини", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові туристичні продукти покликані популяризувати зимовий відпочинок у Карпатах і створені в межах проєкту "52 вікенди на Івано-Франківщині". Це спільна робота Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА та суб'єктів туристичної діяльності області.