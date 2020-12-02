Музей у Пирогові знову приймає туристів
Про це повідомила пресслужба закладу на сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Двері нашого музею символічно відчиняються разом із приходом справжньої зими! Та легкий морозець і сріблястий сніжок не перешкода, а навпаки – рецепт такого необхідного нині святкового настрою. Беріть велосипед, приходьте бігати, ходити, адже свіже повітря та фізичні навантаження дуже корисні для вашого здоров’я", – йдеться в повідомленні.
Відвідувачів наполегливо просять дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.
Також з 1 грудня музей відновив проведення групових екскурсій з обмеженою кількістю людей – до 10 осіб.
Водночас у закладі підкреслили, що цьогоріч змінили графік роботи в зимовий час: тепер музей працює з 8-ї до 17-ї години.
Як повідомляв Укрінформ, з 9 листопада Національний музей народної архітектури та побуту України закрили для відвідувачів через збільшення кількості інфікованих COVID-19.
Фото: Аліна Ходань