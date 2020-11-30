Міський парк Трускавця отримав статус державного

Міському парку "Адамівка" у курортному місті Трускавець на Львівщині надали статус державного.

Як передає Укрінформ, міський голова Андрій Кульчинський у Фейсбуці висловив подяку всім, хто так чи інакше доклав зусиль до цього.

"Сьогодні наш міський парк "Адамівка" отримав статус державного значення. Президентом підписаний Указ N525/2020. Проведена величезна 4-річна підготовча робота. Дякую всім за сприяння. Бо Трускавець цього вартий", – написав Кульчинський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський підписав указ № 525/2020 "Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення", яким оголосив заказниками, парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення ландшафтний заказник "Кручі" (Донецька область), ботанічний заказник "Долина ірисів" та парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва "Адамівка" (обидва – у Львівській області).