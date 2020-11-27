У Ніцці вимагають відкрити гірськолижні курорти на Різдво

Влада Ніцци хоче відкрити на Різдво гірськолижні курорти лише для місцевих жителів департаменту Приморські Альпи.

З такою вимогою до центральної влади звернувся мер французького міста Крістіан Естрозі, про це передає Укрінформ із посиланням на LCL.

«Відкриття наших гірськолижних курортів і доступу до підйомників було б позитивним жестом уряду після шторму «Алекса», який спричинив багато лиха для місцевих жителів», – сказав Естрозі.

За його словами, стихійне лихо та запобіжні заходи Парижа завдали подвійного удару по інтересах місцевих громад та майбутнього гірськолижних курортів.

«Потрібно подати позитивний сигнал для туристичної галузі», – сказав мер, додавши, що місцева влада суворо дотримуватиметься медичного протоколу щодо використання підйомників.

«На відміну від Куршевеля, Межева, Валь-д'Ізера та інших, які на 90% заповнюються іноземцями та французами, наш існує на 90% за рахунок місцевих жителів», – зазначив Естрозі.

Напередодні міністр внутрішніх справ Франції заявив, що попри локдаун гірськолижні курорти залишатимуться відкритими, але доступ до підйомників буде обмеженим.

За оцінками місцевої влади, гірськолижні траси у департаменті Приморські Альпи на Різдво у середньому відвідує понад 7 тис. туристів. Їх обслуговує 2,5 тис. працівників.

Як повідомлялося, у Франції другий національний карантин запровадили з 30 листопада. На початку листопада, у пік другої хвилі епідемії, кількість інфікованих сягала понад 60 тисяч за добу. Від початку пандемії коронавірусу кількість летальних випадків у країні перевищила 50 тисяч.