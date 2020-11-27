Туристичну привабливість Рівненщини посилюють із акцентом на унікальності краю, зокрема йдеться про замки, Тунель кохання, місця козацьких та повстанських битв.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Фейсбуці.

"Команда області на чолі з головою ОДА Віталієм Ковалем та Сергієм Гембергом (заступник голови Рівненької ОДА – ред.) сфокусувалися на розвитку туризму, повністю перезавантаживши сприйняття регіону. Нова й сучасна айдентика, фокус на digital, чітке позиціонування та, головне, – акцент на унікальності й туристичному багатстві краю", – написав Ткаченко.

Він додав, що на Рівненщині є унікальні святині, середньовічні замки, місця козацьких та повстанських битв, всесвітньо відомий Тунель кохання та базальтові стовпи.

На Рівненщині розвивають туризм із акцентом на унікальність краю – Ткаченко / Фото: Олександр Ткаченко, Фейсбук

"Рівненщина гастрономічна з її мациком, вергунами. І це далеко не крапка у переліку", – додав Ткаченко.

Він також розповів, що влада разом із соціально відповідальним бізнесом почали підсвічувати фасади знакових історичних, культурних та релігійних споруд у Рівному.

"Так місто отримало нове обличчя, а вулиці стали привабливішими та більш освітленими. До речі, вартість LED-освітлення однієї будівлі коштує дуже небагато і варіюється від 5 до 28 грн/ніч", – додав Ткаченко.

За його словами, на Рівненщині є також об’єкти для інвестицій та потенційні учасники програми "Велика реставрація", яку реалізовуватимуть у 2021 році в Україні.