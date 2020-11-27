На Рівненщині розвивають туризм із акцентом на унікальність краю – Ткаченко
Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Фейсбуці.
"Команда області на чолі з головою ОДА Віталієм Ковалем та Сергієм Гембергом (заступник голови Рівненької ОДА – ред.) сфокусувалися на розвитку туризму, повністю перезавантаживши сприйняття регіону. Нова й сучасна айдентика, фокус на digital, чітке позиціонування та, головне, – акцент на унікальності й туристичному багатстві краю", – написав Ткаченко.
Він додав, що на Рівненщині є унікальні святині, середньовічні замки, місця козацьких та повстанських битв, всесвітньо відомий Тунель кохання та базальтові стовпи.На Рівненщині розвивають туризм із акцентом на унікальність краю – Ткаченко / Фото: Олександр Ткаченко, Фейсбук
"Рівненщина гастрономічна з її мациком, вергунами. І це далеко не крапка у переліку", – додав Ткаченко.
Він також розповів, що влада разом із соціально відповідальним бізнесом почали підсвічувати фасади знакових історичних, культурних та релігійних споруд у Рівному.
"Так місто отримало нове обличчя, а вулиці стали привабливішими та більш освітленими. До речі, вартість LED-освітлення однієї будівлі коштує дуже небагато і варіюється від 5 до 28 грн/ніч", – додав Ткаченко.
За його словами, на Рівненщині є також об’єкти для інвестицій та потенційні учасники програми "Велика реставрація", яку реалізовуватимуть у 2021 році в Україні.