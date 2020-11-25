На Хмельниччині обладнають пересувний музей-лабораторію

У Дунаєвецькій міській ОТГ, що на Хмельниччині, реалізують проєкт "Пересувний інтерактивний музей-лабораторія для дітей" з 15 тематичними експонатами.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Дунаєвецької міськради, робота перемогла у конкурсі партнерських ініціатив щодо реагування на виклики, протидії і зменшення впливу пандемії COVID-19.

"Проєкт передбачає створення пересувного музею-лабораторії з інтерактивними експонатами природничо-математичного спрямування для дітей різного віку. 15 інтерактивних експонатів розкривають різні теми з фізики, хімії, математики чи біології, які є важкими для розуміння для дітей чи дорослих, через практичну взаємодію, ігрову форму подачі інформації, емоції і захоплення", – йдеться в повідомленні.

Серед інтерактивних експонатів – мобільна біолабораторія; експонат для вивчення внутрішньої будови тіла людини; аеростіл, який пояснює молекулярну фізику; безструнна арфа на лазерних датчиках; інтерактивна пісочниця й інші.

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Як зауважили у міськраді, музей може працювати як у школах, будинках культури тощо, так і на відкритому просторі в умовах карантинних заходів. Він автономні джерела енергії.

"Ідея проєкту полягає в тому, щоб діти в ігровій формі, на цікавих і яскравих експонатах, змогли вивчати складні для розуміння природні явища, фізику, хімію, біологію і таке інше. Ці експонати, наприклад фрагмент тіла людини у розрізі, будуть виготовлені із міцних матеріалів, що дасть дітям змогу брати їх в руки і наочно вивчати і фізичні явища, і хімічні реакції, і навіть анатомію", – розповідала менеджерка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області (АРР) Юлія Канарська.

Конкурс було проведено в межах пілотного проєкту "Посилення партнерства для сталого розвитку", що впроваджує UNDP Ukraine/ПРООН в Україні на кошти, виділені урядом Швеції. Загальна вартість проєкту зі створення пересувного музею-лабораторії – 1,5 млн грн. Загалом на конкурс подали 90 проєктів з 20 областей України, 9 з яких перемогли і будуть реалізовані впродовж наступного року.