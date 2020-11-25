Вінниця упроваджуватиме розроблений уперше в країні міський стандарт гостинності

У Вінниці презентували міський стандарт гостинності, якого в Україні досі не було. Він має забезпечити високий рівень обслуговування та сервісу в готельно-ресторанній сфері міста.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

"Ми, українці, схильні критично мислити та з недовірою ставитися до нових, поки не зрозумілих ініціатив. І бути першопрохідцями завжди нелегко. Показово у цьому плані, що саме Вінниці належить першість у розробленні такого масштабного проєкту, як міський стандарт гостинності. Впевнена, що виваженість і непохитність на шляху до цілі дасть життя багатьом метаморфозам у туристичній сфері міста й області. Тим більше, що сучасний турист доволі обізнаний і досвідчений, а отже – вимогливий. Ми маємо постійно розвиватися, щоб виправдати його очікування", – повідомила співрозробниця Вінницького стандарту гостинності – спеціалістка зі створення та впровадження стандартів Оксана Марусич.

За її словами, Вінниця – комфортне й затишне місто, що має конкурентні переваги й передумови, які дають змогу відійти від старих моделей спілкування у сфері гостинності та побудувати нову сервіс-комунікацію з туристом.

Основні складники Вінницького стандарту гостинності – перелік цінностей його носіїв, увага до деталей, а також вісім кроків до серця гостей: перший контакт, створення комфорту, цікавість до гостя, атмосфера неспішного часу, демонстрування закоханості в рідне місто, готовність допомогти, мотивація повернутися та доброзичливе прощання.

Читайте також: У Вінниці цьогоріч не встановлюватимуть головну міську ялинку

Вінницький стандарт гостинності розробили експерти спільно з місцевими рестораторами і готельєрами в межах проєкту "Вінницький стандарт гостинності: програма посилення конкурентоспроможності туристичної індустрії Вінниці". Він покликаний сприяти встановленню високого рівня обслуговування та сервісу в готельно-ресторанній сфері Вінниці з акцентом на особливій якості локального продукту.

Вінницький стандарт гостинності вже презентовано представникам сфери гостинності та туризму. Наступного року планується підписання меморандуму його амбасадорів і першопрохідців. А згодом розпочнеться розроблення чітких правил впровадження та моніторингу Вінницького стандарту гостинності, поява системи заохочень і просування, а також план щодо навчання та верифікації елементів стандарту включно з розробленням велкам-буків долучених закладів. У разі дотримання стандарту заклад отримає відзнаку "Дружні до гостей / Guests Friendly" з логотипом Вінницького стандарту гостинності.

Проєкт реалізований за підтримки уряду Канади через Фонд сприяння розвитку малих і середніх підприємств проєкту міжнародної технічної допомоги "Партнерство для розвитку міст" (Проєкт ПРОМІС) та підтримки Вінницької міської ради.

Фото: @vinnmarketingtourism