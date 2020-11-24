На Херсонщині вивчають туристичні потоки: стало більше гостей у районах без моря

На Херсонщині цьогоріч зросла кількість гостей регіону, які обрали для відвідування райони та міста області без виходу до моря.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник управління туризму та курортів ОДА Микола Шаповал у Фейсбуці.

"Спостерігається позитивна динаміка відвідувань у районах і містах області, які не мають вихід до моря. У Бериславському та Олешківському районах, містах Нова Каховка та Гола Пристань бачимо збільшення гостей від 4 до 19%. Думаю, що це збільшення відбулося за рахунок саме туристів, які обрали для себе не просто пляжний відпочинок, а відкривали наші цікаві локації", – зазначив Шаповал.

За його словами, однією з переваг цих локацій можна вважати те, що вони не мають прив’язки до сезонності. Якщо на море можна поїхати тільки влітку, то, наприклад, Олешківські піски доступні майже впродовж року – цьогоріч їх відвідали понад 11 тисяч екскурсантів. У розмові з кореспондентом Укрінформу Шаповал повідомив, що це вдвічі більше, ніж у 2019 році.

Водночас, додав він, у 2020-му спостерігалося зменшення гостей у приморських районах. Хоча морські курорти регіону завжди були більш доступними, як порівняти з іншими областями, але через пандемію багато відпочивальників змушені були відмовити собі у поїздці на море. Водночас люди, які зазвичай відпочивають в інших країнах, обрали для свого відпочинку Херсонщину. Як зазначив керівник управління, чим більше у районі було бюджетних пропозицій, тим більша різниця, як порівняти з минулим роком.

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"Ця інформація також підтверджується туристичними операторами, з якими я спілкуюся. За їхніми даними, цього року було складно знайти житло більш дорожчого сегменту, адже після пом'якшення карантину все було заброньовано до кінця літа. Водночас економваріант був доступний весь час", – наголосив Шаповал.

Незмінними залишаються області, з яких приїжджають гості на Херсонщину, – це Дніпропетровська, Київська, Миколаївська, Запорізька та Одеська. Це зумовлено, за його словами, географічним розташуванням та прямим транспортним сполученням.

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Як підкреслив начальник управління, опрацьовуючи інформацію щодо туристичних потоків, рахують усіх людей, які перетнули адміністративну межу Херсонської області та провели тут щонайменше одну ніч. Також в управлінні не використовують термін "туристи", а кажуть про "гостей", щоб врахувати тих, хто приїхав у відрядження, з особистих питань, до друзів чи родичів, до батьків. Також цьогоріч отримали нову категорію гостей – люди, які приїхали в область через пандемію.

За словами Шаповала, за січень-вересень 2020 року Херсонщину відвідало близько 3,3 млн гостей, що на 7,4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.