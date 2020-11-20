На Житомирщині запускають «Паспорт мандрівника»

Житомирський обласний туристичний інформаційний центр започатковує проєкт «Паспорт мандрівника», який дасть змогу отримувати подарунки та бонуси за відвідування цікавих об’єктів регіону.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла провідний методист центру Марія Маринець.

«Такі ініціативи вже запускали в інших областях України. Суть проєкту в тому, що кожен охочий зможе отримати свій «Паспорт мандрівника Житомирщини». Подорожуючи, люди збиратимуть у ньому відмітки про відвідування різних туристичних об’єктів. Поки таких об’єктів у нас в області 15, але долучитися можуть й інші. Кожен із них виготовить спеціальну печатку, яку ставитимуть у мандрівному паспорті. Ті, хто зберуть усі печатки, отримають приз від туристичного інформаційного центру», – зазначила Маринець.

За її словами, серед подарунків можуть бути безкоштовна поїздка, сувенірна продукція. У турінфоцентрі сподіваються, що проєкт підтримає місцевий бізнес, і в перспективі найактивніші мандрівники отримуватимуть знижки у кав’ярнях та кафе.

Серед об’єктів, які підтримують проєкт, – Національний музей космонавтики ім. С.П Корольова, Музей коштовного і декоративного каміння у Хорошеві, Радомишльський народний краєзнавчий музей, у Бердичеві – Музей єврейства, Музей історії міста і Кляштор Босих Кармелітів, у Коростені – парк «Древлянський» і військово-історичний комплекс «Скеля», а також туристичні об’єкти Тетерівської ОТГ.

Проєкт «Паспорт мандрівника Житомирщини» запустять на початку 2021 року.

Фото: Паспорт мандрівника/Фейсбук