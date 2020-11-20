На Житомирщині запускають «Паспорт мандрівника»
Про це кореспондентові Укрінформу розповіла провідний методист центру Марія Маринець.
«Такі ініціативи вже запускали в інших областях України. Суть проєкту в тому, що кожен охочий зможе отримати свій «Паспорт мандрівника Житомирщини». Подорожуючи, люди збиратимуть у ньому відмітки про відвідування різних туристичних об’єктів. Поки таких об’єктів у нас в області 15, але долучитися можуть й інші. Кожен із них виготовить спеціальну печатку, яку ставитимуть у мандрівному паспорті. Ті, хто зберуть усі печатки, отримають приз від туристичного інформаційного центру», – зазначила Маринець.
За її словами, серед подарунків можуть бути безкоштовна поїздка, сувенірна продукція. У турінфоцентрі сподіваються, що проєкт підтримає місцевий бізнес, і в перспективі найактивніші мандрівники отримуватимуть знижки у кав’ярнях та кафе.
Серед об’єктів, які підтримують проєкт, – Національний музей космонавтики ім. С.П Корольова, Музей коштовного і декоративного каміння у Хорошеві, Радомишльський народний краєзнавчий музей, у Бердичеві – Музей єврейства, Музей історії міста і Кляштор Босих Кармелітів, у Коростені – парк «Древлянський» і військово-історичний комплекс «Скеля», а також туристичні об’єкти Тетерівської ОТГ.
Проєкт «Паспорт мандрівника Житомирщини» запустять на початку 2021 року.
Фото: Паспорт мандрівника/Фейсбук