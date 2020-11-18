Нью-Йорк очікує відновлення турпотоку у 2024 році

Влада американського міста Нью-Йорк прогнозує, що у місті лише у 2024 році повністю відновиться туристичний потік, спад якого спричинений пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC New York.

За словами місцевих чиновників, до кінця цього року Нью-Йорк відвідає близько 23 мільйонів туристів, що на 66% менше, ніж торік.

Очікується, що наступного літа у місті поступово відновлюватимуться потоки туристів з наближених регіонів та нетривалі поїздки, проте відновлення міжнародного туризму займе ще більше часу.

«З огляду на невизначеність, породжену пандемією (коронавірусу – ред.), відновлення економіки та довіри споживачів до подорожей, консервативний прогноз переносить нас на 2024 рік, щоб досягти рівня 2019 року (щодо міжнародного турпотоку – ред.)», – йдеться у звіті.

Згідно з більш оптимістичним сценарієм, відновлення туристичного потоку може відбутися й за три роки замість чотирьох, але лише якщо будуть відновлюватися ділові поїздки та буде дозволено проводити великі заходи й зустрічі до 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 листопада у світі зафіксовано 55 943 189 випадків COVID-19, з них 1 343 379 померли і 38 963 254 одужали.