Комітет Ради пропонує уряду пакет «карантинної» підтримки туризму і креативних індустрій – Євгенія Кравчук

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики направив уряду листа з пропозиціями щодо компенсаторних механізмів для закладів креативних індустрій та туризму у зв’язку із запровадженням карантину вихідного дня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказала у коментарі журналістам у кулуарах парламенту заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Вся сфера туризму, гостинності – а це готелі, ресторани, культурні заклади, музеї, театри, кінотеатри, бібліотеки – це мільйон робочих місць. І через обмеження, якщо не дати компенсаторних механізмів, можуть втратити роботу 100 тис. осіб, із них 50 тис. – самозайняті", – зауважила депутат.

На запитання кореспондента Укрінформу, які ж саме компенсаторні заходи пропонує профільний парламентський комітет запровадити уряду стосовно сфери туризму та креативної індустрії на період карантину, Кравчук відповіла: "Про що йдеться: щоб вони могли як за форс-мажору розраховувати оренду. Але для цього потрібні додаткові переговори з Торговельною палатою, бо вони можуть форс-мажором визнати лише один пункт – якби взагалі не працювали тиждень чи два. Можливо, потрібно буде для цього вносити зміни у законодавство чи постанови. Друге, ми будемо просити уряд зробити галузь креативних індустрій пріоритетною, зокрема і при бюджетному фінансуванні. Бо зараз ця галузь відкотилася до рівня 2010 року і їй треба відновлюватися. За різними дослідженнями, туризм зможе відновитися не раніше 2022 року, бо навіть наступний рік не буде повноцінним. Є також підрахунки, що щовихідних галузь гостинності й туризму – готелі, ресторани – втрачають по пів мільярда гривень. Якщо додати інші сфери – то це більше мільярда. Ми також пропонуватимемо, щоб змінили програму (кредитування – ред.) 5-7-9, щоб можна було під нуль відсотків кредитувати підприємців і щоб не вимагали від них заставне майно... Також потрібно якісь пільги вводити, якщо цей кредит видається, і підприємство не звільняє людей, а навпаки збільшує кількість працівників, створює нові робочі місця, то держава може компенсувати навіть частину тіла кредиту. І також ми будемо просити про виділення з Фонду регіонального розвитку певного відсотка, він ще дискутується – від 10 до 30% – на заклади культури. Це фактично субвенція регіонам, але не як зараз 5%, а більше коштів".

Парламентарій акцентувала, що мета цих субвенцій – зберегти робочі місця. "Бо якщо люди втрачають роботу, йдуть на біржу праці, вони все одно фактично сідають на шию платникам податкам. Логіка така – не дати поширитися безробіттю. Наприклад, музеї, де точно можна робити соціальну дистанцію без проблем, хоч отримують зарплату від держави, не можуть повертати жодних коштів у бюджет. Бо в музеях 70% відвідувачів – на вихідні. Але вони не становлять такої загрози, як транспорт, супермаркети», – резюмувала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з рішенням уряду, з 00:00 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені. Під час карантину забороняється приймати відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування; приймати відвідувачів у ТРЦ та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах; заборонено діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.