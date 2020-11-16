У Дрогобичі розпочався Шульцфест

Міжнародний фестиваль Бруно Шульца проходить у Дрогобичі вже вдевяте, проте цьогоріч через карантин більшість запланованих заходів відбудеться в режимі онлайн-трансляції.

Офіційне відкриття фестивалю з дотриманням всіх санітарно-епідеміологічних норм відбулося у муздрамтеатрі імені Юрія Дрогобича, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

«Кожен Шульцфест має свої несподіванки, свої цікавинки, певні відкриття. Мета заходу – привернути увагу до постаті визначного митця та до культурно-мистецької спадщини Дрогобича, а також зробити творчість Шульца предметом літературознавчих та історичних досліджень», –зазначила заступник директора Департаменту з питань культури, національностей та релігій Тетяна Плугатор-Цибак.

Шульцфест зазвичай відбувається що два роки на початку червня, та цьогоріч його перенесли на листопад. І програма заходу дещо скорочена, як порівняти з попередніми роками.

Серед цьогорічних цікавинок – перформанси, виставки, концерти, а також літературні зустрічі та конференція «Бруно Шульц: арка уяви» за участю видатних польських та українських науковців.

Фестиваль триватиме до 21 листопада.

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Бруно Шульц — письменник та живописець із Дрогобича, який писав польською мовою. Його дебютний збірник оповідань «Цинамонові крамниці» став сенсацією в Польщі. За німецької окупації Шульц перебував в єврейському гетто і загинув від кулі есесівського офіцера.

Його книги «Цинамонові крамниці» та «Санаторій під клепсидрою» перекладені всіма європейськими мовами, а також японською, корейською.