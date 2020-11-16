У Києві влаштують фестиваль повітряних куль

На території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) 26-27 листопада планують уперше провести фестиваль повітряних куль "Монгольф’єрія" з прив’язаними польотами на аеростатах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

"Фестиваль повітряних куль "Монгольф’єрія" відбудеться 26-27 листопада на ВДНГ. Будемо працювати з 15:00 до 19:00. Ви матимете можливість відпочити з близькими людьми на відкритому повітрі, насолодитися чарівними аеростатами та зробити унікальні інстаграмні фото", – йдеться в повідомленні.

У виставі повітряних куль запланована участь 10 аеростатів. Відбуватиметься вона в супроводі ведучого та запального DJ. А ще на локації працюватиме фудкорт зі смаколиками.

Крім того, відвідувачі заходу зможуть взяти участь у прив’язаному польоті: піднятися в кошику повітряної кулі на висоту близько 30 метрів (дорівнює висоті 10-поверхівки) впродовж 10-12 хвилин.

У зв'язку з карантинними обмеженнями, кількість квитків лімітована. За словами організаторів, на фестивалі будуть дотримані всі необхідні карантинні норми: фізична дистанція не менше, як 1,5 м, масковий режим, температурний скринінг, забезпечення антисептичними засобами. Головною ж перевагою називають величезну локацію на відкритому повітрі.

Спочатку фестиваль повітряних куль "Монгольф’єрія" планували провести у вихідні, 21-22 листопада, однак перенесли на будні дні через запровадження в Україні карантину вихідного дня.