Талліннський зоопарк влаштує екскурсії у сутінках

У столиці Естонії в охочих з'явиться можливість побачити, що відбувається в місцевому зоопарку, коли його ворота зачиняються, а відвідувачі розходяться по домівках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Талліннського зоопарку.

«Своєрідні подорожі в сутінках до тварин, які віддають перевагу нічному способу життя і суворому північному клімату, – це незабутній досвід і враження. Досвідчені співробітники зоопарку розкажуть про таємниці нічного життя тварин і про їхню поведінку», – йдеться в повідомленні.

Екскурсії проводитимуться лише чотири суботи поспіль – 28 листопада та 5, 12, 19 грудня. Починатимуться вони о 17:00 й триватимуть приблизно 2,5 години.

«У кожну суботу відбудеться чотири екскурсії: три – естонською мовою, одна – російською. Екскурсії починатимуться паралельно від Західних воріт і від Північних воріт. Кількість учасників в групі – до 20 осіб», – зазначили організатори.

Читайте також: Відсутність натовпів туристів змінила поведінку оленів в японській Нарі

Квиток слід придбати заздалегідь. У касах зоопарку квитки на екскурсії в сутінках не продаються.

Екскурсії – піші. Будь-які засоби пересування (крім інвалідних візків) не дозволені.

«Слід враховувати, особливо щодо дітей, що екскурсія починається пізно і являє собою пішу прогулянку завдовжки п'ять кілометрів. На ній слід поводитися тихо: досвід показує, що маленькі діти швидко втомлюються, тому за можливості просимо залишити їх вдома», – написали в зоопарку.

Екскурсії відбуватимуться за будь-якої погоди.

Слід дотримуватися правила 2+2 (згідно з яким, в громадських місцях разом може перебувати не більше двох осіб на відстані двох метрів від інших людей – ред.), а також носити маску, щоб уникнути розповсюдження вірусу.

Фото: tallinnzoo.ee