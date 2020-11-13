Галицький нацпарк закрили для відвідувачів на вихідні

Галицький національний природний парк на Івано-Франківщині у вихідні тимчасово не прийматиме туристів через запроваджений в Україні карантин вихідного дня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба нацпарку в Фейсбуці.

"З прикрістю повідомляємо, що Галицький національний природний парк у суботу та неділю буде зачинений для відвідувачів. Чекаємо вас із понеділка по п'ятницю з 9.00 до 16.00", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, Галицький національний природний парк створено 2004 року. Територія парку розміщена вздовж річки Дністер та її приток: річок Лімниці, Лукви, Гнилої Липи. На території парку працює музей "Природа Землі Галицької" та Центр реабілітації диких тварин.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19. Також уряд запровадив карантин вихідного дня. Згідно з відповідною постановою, в період з 00.00 суботи до 00.00 понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада забороняється робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос), фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.