Галицький нацпарк закрили для відвідувачів на вихідні

Галицький нацпарк закрили для відвідувачів на вихідні

Укрінформ
Галицький національний природний парк на Івано-Франківщині у вихідні тимчасово не прийматиме туристів через запроваджений в Україні карантин вихідного дня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба нацпарку в Фейсбуці

"З прикрістю повідомляємо, що Галицький національний природний парк у суботу та неділю буде зачинений для відвідувачів. Чекаємо вас із понеділка по п'ятницю з 9.00 до 16.00", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, Галицький національний природний парк створено 2004 року. Територія парку розміщена вздовж річки Дністер та її приток: річок Лімниці, Лукви, Гнилої Липи. На території парку працює музей "Природа Землі Галицької" та Центр реабілітації диких тварин.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19. Також уряд запровадив карантин вихідного дня. Згідно з відповідною постановою, в період з 00.00 суботи до 00.00 понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада забороняється робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос), фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.

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