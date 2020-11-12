Чернівецький музей покаже туристам національні костюми Буковини

У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відтепер експонується колекція костюмів різних національних груп, які проживали на території Буковини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

«Костюми різних національних груп, які проживали на території Чернівецької області, відтепер можна буде побачити у постійній експозиції «Від спільного коріння до спільного майбутнього» Чернівецького обласного краєзнавчого музею», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реконструювали національні костюми студенти й викладачі Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. На створення строїв знадобилося більш ніж пів року.

«Одним із найбільш захопливих етапів було дослідження: перегляд архівних фото не задовольнив допитливих студентів-модельєрів, довелося збирати інформацію по дрібках в музейних фондах, вивчати літературу, довідники, альбоми мистецтв, консультуватися з істориками. Так і виникла колекція, в якій німецький, єврейський, польський, циганський, вірменський, угорський національні костюми та костюм, характерний для старообрядників. Усе це багатство варте того, щоб його побачили чернівчани і гості нашого міста», – розповіли в ОДА.

Фото: Чернівецька ОДА