У Дубаї знову відкрився Сад чудес

У Дубаї свій 9-й сезон відкрив Сад чудес (Dubai Miracle Garden) – одна з найпопулярніших туристичних атракцій емірату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Time Out.

У найбільшому в світі квітковому парку площею 72 тисячі квадратних метрів зібрані понад 150 мільйонів квітів більше ніж 120 різних сортів.

«Деякі квіти ніколи не вирощувалися в цьому регіоні. А в цьому сезоні парк також радуватиме відвідувачів у нічний час скульптурами, прикрашеним мерехтливими вогнями. Крім того, було відремонтовано амфітеатр, в ньому є обсерваторія, де проводяться розважальні програми і відкривається панорамний краєвид саду», – йдеться в повідомленні.

Dubai Miracle Garden / Фото: Time Out

На 400-метровій пішохідній алеї можна познайомитися з квітковим мистецтвом. Також тут проходитимуть квіткові паради, заняття зумбою, виступатимуть вуличні артисти тощо.

Парк відкрився з дотриманням суворих епідеміологічних заходів відповідно до постанов уряду. У відвідувачів перевірятимуть температуру, а також вимагатимуть дотримуватися соціальної дистанції по всьому парку.