Мукачево відсвяткувало День святого Мартина

День святого Мартина відзначили в закарпатському місті Мукачево масовим дійством з ліхтариками та фаєр-шоу. Заходи відбувалися в карантинному режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога у Фейсбуці.

“День святого Мартина, покровителя Мукачева, відзначили в місті. Все відбулося в обмеженому режимі, проте це не вплинуло на святкову атмосферу”, – написав Балога.

За його словами, в межах святкової ходи з ліхтариками учасники біля скульптури святого Мартина попросили, щоби покровитель оберігав місто та дав усім здоров’я.

Також у Мукачеві вже традиційно першою діжкою молодого вина окропили землю на родючість.

Святий Мартин Турський — католицький єпископ, шанований в західному світі. Щороку 11 листопада католики з усього світу відзначають День святого Мартина (St. Martin's Day).

Читайте також: Історичні маєтки Вінниччини популяризуватиме новий проєкт

За історичними відомостями, 22 травня 1376 року королівською грамотою місту Мукачеву надали дозвіл використовувати печатку із зображенням святого Мартина, покровителя місцевої церкви. Сучасний герб Мукачева, затверджений 1998 року, має зображення святого Мартина з посохом в одній руці і щитом – в іншій. На щиті – меч зі шматком плащаниці святого.

Фото: сторінка Андрія Балоги у Фейсбуці