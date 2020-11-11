Відсутність натовпів туристів змінила поведінку оленів в японській Нарі

Зменшення кількості відвідувачів парку в японському місті Нара через пандемію коронавірусу призвело до змін у поведінці оленів, які є популярною туристичною атракцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє nippon.com із посиланням на Jiji Press.

«Олені, яких туристи зазвичай годують рисовими крекерами в центральній частині парку Нара, переміщаються до лісової зони за горіхами та іншою їжею в зв'язку зі скороченням кількості відвідувачів, які приносять їжу. Крім того, тварин все частіше можна побачити в міських районах. Деякі магазини повідомляють, що їхні продукти з'їдають олені з парку», – йдеться в повідомленні.

У парку площею 511 гектарів мешкає близько 1 300 оленів, які перебувають під охороною як національне надбання. Щорічно парк відвідувало близько 13 мільйонів осіб.

За даними дослідників, переважно з Університету Хоккайдо, кількість оленів, зареєстрованих в денний час у червні в центральній частині парку, була приблизно на 30% нижче рівня січня, в період до поширення вірусу.

Фото: The Globe and Mail