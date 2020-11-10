На Львівщині будують інформаційний центр для агротуристичного кластера

У селі Липники Пустомитівського району Львівщини триває будівництво туристично-інформаційного центру для агротуристичного кластера "ГорбоГори".

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

Зазначається, що проєкт "Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера "ГорбоГори" реалізується на території трьох сільських рад Пустомитівського району. Ініціатива передбачає будівництво туристично-інформаційного центру з магазином і фермерською кав’ярнею в с. Липники; туристичного кемпінгу "Агросадиба" в с. Раковець; туристичного кемпінгу Центр "Місто майстрів" у с. Виняви; закупівлю сільськогосподарської техніки; прокладання маршрутів для активного туризму (2 велосипедні, 2 пішохідні, 1 кінний).

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"З державного бюджету на реалізацію проєкту скерували кошти в сумі 23 млн 497 тис. грн в поточному році. Ще понад 1,5 млн гривень – кошти з обласного. На наступному тижні приступаємо до будівництва другого об’єкта – кемпінгу з агросадибою в Раківці. Цей проєкт є дуже важливим для області, адже його втілення забезпечить нові робочі місця, сприятиме розвитку малого та середнього підприємництва та відпочинково-рекреаційної зони", – зазначив заступник голови облдержадміністрації Юрій Бучко.