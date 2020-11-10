У Миколаєві охочих навчатимуть бути гідами

У Миколаєві навчатимуть, як стати незалежним гідом та створити унікальну екскурсію, щоб підвищити конкурентоспроможність туристичної сфери міста.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, передає Укрінформ.

«Департамент економічного розвитку міської ради розпочинає навчальний курс про те, як стати незалежним гідом у м. Миколаєві, створити унікальну екскурсію та здійснити її просування. Він запроваджується з метою збільшення якісних туристичних маршрутів та кваліфікованих гідів-екскурсоводів, яких у цій сфері відчувається дефіцит. А це суттєво впливає на конкурентоспроможність туристичної сфери Миколаєва серед інших міст України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в умовах пандемії COVID-19 цей навчальний курс стає ще більш актуальним.

Курс передбачає шість «круглих столів»-вебінарів. Під час них будь-який житель міста може навчиться складати маршрут, правильно працювати з джерелами, дізнається, як і де шукати клієнтів, а також зможе налагодити співпрацю з туристичними фірмами та освітніми установами. Навчальні матеріали сформовано на основі особистого досвіду екскурсоводів та екскурсійних проєктів з усієї України.

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Порадами поділилися успішні гіди, представники навчальних організацій, які готують гідів до державної атестації, співробітники туристичних фірм.

«Мета навчання – показати, що екскурсії – це більше не нудні переходи від пам'ятки до пам'ятки під монотонний голос гіда. Вони можуть бути нестандартними, специфічними, у форматі шоу, квесту, спортивного змагання тощо, водночас не спотворюючи історичних фактів і наукових даних. Я, наприклад, розповідаю в каньйоні про космос, а в музеї мистецтв – про гроші. Важливо, що авторську екскурсію може створити кожен охочий миколаєвець, водночас заробляючи кошти на їхнє проведення», – говорить контент-менеджер курсу Олександр Максименко.

Перший вебінар з гідом у капелюшку, власницею бюро екскурсій Києвом Walk & Talk Софією Грабовецькою, яка увійшла до топ-8 зіркових гідів за версією українського туристичного порталу «Zruchno.Travel», відбудеться вже 14 листопада.