У Миколаєві охочих навчатимуть бути гідами
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, передає Укрінформ.
«Департамент економічного розвитку міської ради розпочинає навчальний курс про те, як стати незалежним гідом у м. Миколаєві, створити унікальну екскурсію та здійснити її просування. Він запроваджується з метою збільшення якісних туристичних маршрутів та кваліфікованих гідів-екскурсоводів, яких у цій сфері відчувається дефіцит. А це суттєво впливає на конкурентоспроможність туристичної сфери Миколаєва серед інших міст України», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в умовах пандемії COVID-19 цей навчальний курс стає ще більш актуальним.
Курс передбачає шість «круглих столів»-вебінарів. Під час них будь-який житель міста може навчиться складати маршрут, правильно працювати з джерелами, дізнається, як і де шукати клієнтів, а також зможе налагодити співпрацю з туристичними фірмами та освітніми установами. Навчальні матеріали сформовано на основі особистого досвіду екскурсоводів та екскурсійних проєктів з усієї України.
Порадами поділилися успішні гіди, представники навчальних організацій, які готують гідів до державної атестації, співробітники туристичних фірм.
«Мета навчання – показати, що екскурсії – це більше не нудні переходи від пам'ятки до пам'ятки під монотонний голос гіда. Вони можуть бути нестандартними, специфічними, у форматі шоу, квесту, спортивного змагання тощо, водночас не спотворюючи історичних фактів і наукових даних. Я, наприклад, розповідаю в каньйоні про космос, а в музеї мистецтв – про гроші. Важливо, що авторську екскурсію може створити кожен охочий миколаєвець, водночас заробляючи кошти на їхнє проведення», – говорить контент-менеджер курсу Олександр Максименко.
Перший вебінар з гідом у капелюшку, власницею бюро екскурсій Києвом Walk & Talk Софією Грабовецькою, яка увійшла до топ-8 зіркових гідів за версією українського туристичного порталу «Zruchno.Travel», відбудеться вже 14 листопада.