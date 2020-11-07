Дрогобич кличе на Шульцфест

У місті Дрогобич Львівської області з 15 до 21 листопада відбудеться ІХ Міжнародний фестиваль Бруно Шульца.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради.

«15 листопада 2020 року у Дрогобичі розпочнеться тижневий ІХ Міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Попри пандемічні обмеження, Дрогобич стане центром для творців культури й мистецтва з усього світу, для яких дрогобичанин Бруно Шульц (1892–1942) – один із найважливіших письменників ХХ століття – особлива й універсальна постать, яка постійно надихає», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інавґураційні лекції прочитають Сергій Жадан та польський літературний критик Павел Прухняк. Також відбудуться вернісажі двох виставок: Влодко Кауфман відкриє виставку-відеоперформанс під назвою «Бруновáга», а Микита Кадан – виставку «Скалічений міф». Сполучною ланкою між ними стануть реалізації pixel-art Олександра Максимова з Дрогобича.

Перший фестивальний день завершиться концертом музичної формації «Лінія Маннергейма» з Харкова.

Крім того, серед «родзинок» заходу – бенефіс Юрія Андруховича, який відбудеться 18 листопада.

«Ми хочемо перемогти реальність невизначеності, загрози й розрізненості. Тому не можемо покинути Бруно самого, як колись його вже було покинуто. Радіємо, що цей фестиваль – неймовірно складний – відбудеться передусім завдяки присутності письменників і поетів, науковців з України. Це свідчить про те, як суттєво Бруно Шульц стає постаттю української культури», – наголосила директорка Шульцфесту Віра Меньок.

У мистецькій частині фестивалю відбудуться, зокрема, виставка та зустріч з Ярком Філевичем, чий комікс «Колоніст. Бути людиною» здобув нагороду львівського Форуму видавців-2020. Крім того у програмі – виставка люблінських акварелістів про Дрогобич, фотовиставка «Пристрасть» Ігоря Фецяка, локалізована у такому місці, куди потрапити буде непросто. Відбудуться театральні спектаклі, відео-покази, прокультурні реалізації, що демонструватимуть культурні документації та перспективи Дрогобича, реалізації місцевих ініціатив тощо.

Другий напрям фесту – це літературні зустрічі та конференція «Бруно Шульц: арка уяви» за участі видатних польських та українських науковців.

Прологом ІХ Шульцфесту будуть дві події у Львові, які відбудуться 11 листопада: пресконференція щодо заходу та виставка колажів Олександра Максимова і документації ґенези фестивалю (2004–2020 рр.).

За словами організаторів, під час фестивалю буде дотримано всіх вимог, пов’язаних із загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі через поширення коронавірусу.