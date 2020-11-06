У Львові ковзанка на площі Ринок працюватиме чотири місяці

Зимову ковзанку біля Ратуші, що у центрі Львова, відкриють 20 листопада, вона працюватиме до 10 березня.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

Атракцію облаштує ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Відкриті комп’ютерні системи», яка вже упродовж кількох років забезпечує нею місто. Ковзанка працюватиме з 20 листопада до 10 березня із дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

За рішенням виконкому, підприємство зобов’язане укласти договір на прибирання території під час функціонування льодової ковзанки, а також організувати пункт надання невідкладної медичної допомоги.

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Працівники мають перебувати лише у захисних масках та гумових рукавичках, які слід замінювати що дві години, та після безконтактного температурного скринінгу з дотриманням правил особистої гігієни. Організатори мають розмістити у доступних для відвідувачів місцях станції дезінфекції рук, а також стежити за дотриманням соціальної дистанції.

Як повідомлялося, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради міський голова Львова закликав мешканців міста відмовитися від гучних святкувань, адже ситуація із коронавірусом загострюється.