Влада Затоки незаконно вивела у приватну власність 43 ділянки у пляжній зоні – прокуратура

Прокуратура звернулася з позовом до суду щодо визнання протиправними та скасування рішення Затоківської селищної ради щодо незаконного відведення 43 земельні ділянки рекреаційного призначення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"Прокурори Білгород-Дністровської місцевої прокуратури звернулися до Одеського окружного адміністративного суду з позовами про визнання протиправними та скасування рішень Затоківської селищної ради, якими надано дозволи на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення у власність 43 земельні ділянки рекреаційного призначення загальною площею понад 4 гектари", – йдеться у повідомленні.

З’ясовано, що рішення селищної ради ухвалені на підставі незаконного та скасованого детального плану території, який суперечить вимогам Водного та Земельного кодексів України. Фактично такими рішеннями орган місцевого самоврядування дозволив громадянам дачну забудову в межах пляжної зони.

Читайте також: Одещина відправить туристів на дороги чумаків

Крім того, ці рішення передбачають відведення у власність земель для індивідуального дачного будівництва за рахунок території, на якій відповідно до генплану курортного селища Затока розташовані водні об’єкти та зелені насадження.

Фото: Одеська обласна прокуратура