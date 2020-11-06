Влада Затоки незаконно вивела у приватну власність 43 ділянки у пляжній зоні – прокуратура
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.
"Прокурори Білгород-Дністровської місцевої прокуратури звернулися до Одеського окружного адміністративного суду з позовами про визнання протиправними та скасування рішень Затоківської селищної ради, якими надано дозволи на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення у власність 43 земельні ділянки рекреаційного призначення загальною площею понад 4 гектари", – йдеться у повідомленні.
З’ясовано, що рішення селищної ради ухвалені на підставі незаконного та скасованого детального плану території, який суперечить вимогам Водного та Земельного кодексів України. Фактично такими рішеннями орган місцевого самоврядування дозволив громадянам дачну забудову в межах пляжної зони.
Крім того, ці рішення передбачають відведення у власність земель для індивідуального дачного будівництва за рахунок території, на якій відповідно до генплану курортного селища Затока розташовані водні об’єкти та зелені насадження.
Фото: Одеська обласна прокуратура