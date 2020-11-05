Верховинський національний парк стане більшим – ОДА

Національний природний парк "Верховинський" розширить свої межі на 1695,5 га землі. Уряд погодив відповідний проєкт указу Президента.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

"Кабінет Міністрів України погодив проєкт Указу Президента України "Про зміну меж території Національного природного парку "Верховинський". Таким чином, межі НПП "Верховинський" будуть розширені на 1695,5 га земель державної власності", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці землі будуть вилучені у Державного підприємства "Верховинське лісове господарство" та надані у постійне користування парку впродовж 2021-2023 років.

Верховинський національний природний парк — природоохоронна зона на території Верховинського району Івано-Франківської області, розташований на території Голошинської та Зеленської сільських рад в межах Верховинського району Івано-Франківської області. Парк створений 22 січня 2010 року. Його площа становить 12022,9 га.

Фото: if.gov.ua