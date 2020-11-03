У Туреччині затонув туристичний катер, є загиблий

У турецькій Аланії внаслідок аварії туристичного катера, який пізніше затонув, один чоловік загинув, врятували 37 туристів та членів екіпажу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інформагентство DHA.

«Туристичний катер Baba Selavi з 33 пасажирами та 5 членами екіпажу перекинувся та затонув у районі Фосфорної печери перед Аланійською фортецею об 11:00 за місцевим часом (10:00 за київським) через погані погодні умови», – йдеться в повідомленні.

Екскурсійне судно затонуло після того, як наткнулося на підводні скали та отримало пошкодження. Пасажири та члени екіпажу, які після аварії вистрибнули за борт, самотужки дісталися берега або були врятовані катерами, що були поруч. Тіло загиблого знайшли пізніше в трюмі затонулого судна.

За даними інформагентства, всі пасажири на судні були громадянами РФ. Читайте також: Мачу-Пікчу знову відкрили для туристів

Врятованих із затонулого човна доставили до командування берегової охорони Аланії.

Фото: sabah.com.tr, dha.com.tr