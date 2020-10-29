Мачу-Пікчу відкриється для туристів у листопаді

Перу перейшла до четвертої фази відкриття кордонів після карантину, яка передбачає початок реактивації туризму. Від листопада мандрівників почнуть пускати до древнього міста Мачу-Пікчу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал perutrade.nl.

Зазначається, що урядова комісія з промоції експорту й туризму Перу (PROMPERÚ) оголосила про запуск інформаційної кампанії «Volver», спрямованої на поступове відновлення туризму в країні.

Одну з головних місцевих атракцій – Мачу-Пікчу – відкриють 1 листопада для 30% від звичайної кількості відвідувачів. Інші музеї та археологічні пам'ятки в країні відкрилися в жовтні, але з обмеженнями на відвідуваність у 50%.

З 1 листопада також дозволять міжнародні рейси тривалістю до восьми годин. Іноземці після прибуття не мають проходити карантин, якщо у них негативні результати ПЛР-тесту, зробленого впродовж останніх 72 годин.

Як повідомляється на порталі, туризм, який найсильніше постраждав від глобальної пандемії, – третя за величиною галузь економіки Перу. Вона створює понад 1,4 мільйона робочих місць. Як спосіб безпечного відновлення туризму перуанська влада працює з приватним сектором над протоколами біобезпеки, щоб гарантувати здоров'я мандрівників.

Фото: www.machutravelperu.com