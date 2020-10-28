У Музеї вінницького трамвая туристам покажуть "Сліпу корову"
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Музей вінницького трамвая у Фейсбуці.
Зазначається, що новинка – це спеціально оформлений причіпний вагон "Сліпа корова". У його салоні розміщені унікальні фотографії цюрихських трамваїв з 50-х років минулого століття й до сьогодення, мапа трамвайних маршрутів швейцарського міста й інші експонати.
"Ми надихнулися реалізувати таку ідею, побачивши схожу експозицію історії вінницького трамвая в транспортному музеї міста Цюриха. Там у музейному трамваї Karpfen розташовані фотографії та документи про передачу трамваїв у Вінницю", – йдеться в дописі.
У Вінниці створили трамвайний вагон-музей / Фото: Музей вінницького трамвая
Як зазначили у Департаменті маркетингу міста та туризму міськради, за понад сто років Вінницею їздили вагони німецького, бельгійського та київського виробництва, що вже відійшли в історію. Зараз жителі та гості міста користуються швейцарськими вагонами Mirage і Karpfen та модернізованими вінницькими трамваями VinWay.