«Very nice!»: фраза Бората стала новим туристичним слоганом Казахстану

У Казахстані використали фразу з фільму «Борат» як слоган для нової кампанії із приваблення туристів до країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

Національна компанія Kazakh Tоurism запустила проморолик із використанням крилатої фрази героя Саші Барона Коена – казахстанського журналіста Бората Сагдієва – «Very nice!» («Дуже добре!»).

Саме відео з'явилося за кілька днів після прем'єри сиквела «Бората» на Amazon Prime. Це компіляція з коротких роликів, в яких туристи відкривають для себе цікавинки Казахстану.

«Можливо, ви чули про це місце, і воно краще, ніж ви могли б собі уявити. Де ще ви можете знайти безкраї степи, пісок і гірські вершини за декілька хвилин від сучасного мегаполісу. Де часникова казахська кінська ковбаса поєднується з пікантною уйгурскою локшиною. Де люди настільки доброзичливі, що ви можете потрапити на казахський той (традиційне весілля) після кількох «саламів» («привіт!»). Як можна описати це дивовижне місце в двох словах? Як сказав один мудрець: «Very nice!», – йдеться в описі ролика.

Інтегрувати фразу Бората до слогану рекламної кампанії запропонували Kazakh Tourism американець Денніс Кін, який колись приїхав до Казахстану за обміном, а зараз відкрив у країні екскурсійне бюро, і його друг Єрмек Утеміссов.

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Як відомо, перша частина «Бората» викликала негативну реакцію в Казахстані: тут фільм назвали образливим. Але пізніше ефект таки помітили – до країни почали приїжджати більше туристів.

Сам же Саша Барон Коен заявив виданню, що «це комедія, і Казахстан у фільмі не має нічого спільного з реальною країною. Я обрав Казахстан, тому що це було місце, про яке майже ніхто в США нічого не знав, що дало змогу нам створити дикий, комедійний, фальшивий світ. Справжній Казахстан – чудова країна з сучасним, гордим суспільством – повна протилежність версії Бората».

Фото: Kazakhstan Travel