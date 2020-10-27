У дублінському супермаркеті можна побачити минуле міста
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Укрінформ
В одному з нових супермаркетів Дубліна покупці можуть поєднати приємне з корисним: робити закупи й милуватися середньовічним минулим міста.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTÉ News.
Залишки житла XI століття виявили під час будівництва магазину в центрі міста, неподалік Дублінського замку. Щоб зберегти цей унікальний археологічний об'єкт і показати його всім охочим, вирішили підлогу супермаркету в цьому місці зробити скляною.
Крім того, під виробничими приміщеннями нової будівлі зберігся фундамент середньовічної церкви Святого Петра, яка обслуговувала парафіян з 1050 до 1650 рр.
Керівництво магазину встановило багато інформаційних стендів, які розповідають про археологічні знахідки, що фактично розкидані під ногами покупців.
Фото: скріншот з відео RTÉ News