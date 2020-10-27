У дублінському супермаркеті можна побачити минуле міста

В одному з нових супермаркетів Дубліна покупці можуть поєднати приємне з корисним: робити закупи й милуватися середньовічним минулим міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTÉ News.

Залишки житла XI століття виявили під час будівництва магазину в центрі міста, неподалік Дублінського замку. Щоб зберегти цей унікальний археологічний об'єкт і показати його всім охочим, вирішили підлогу супермаркету в цьому місці зробити скляною.

Така ж скляна панель розташована й біля кас. Тут археологи знайшли залишки театру XVIII століття. У ньому, зокрема, добре збереглося потаємне приміщення, з якого актори могли непомітно виходити на сцену й у такий же спосіб залишати її.

Крім того, під виробничими приміщеннями нової будівлі зберігся фундамент середньовічної церкви Святого Петра, яка обслуговувала парафіян з 1050 до 1650 рр.

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Керівництво магазину встановило багато інформаційних стендів, які розповідають про археологічні знахідки, що фактично розкидані під ногами покупців.

Фото: скріншот з відео RTÉ News