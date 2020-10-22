Туристам запропонували 420-кілометрову велопрогулянку вздовж Сени

У Франції мандрівники відтепер можуть проїхатися на велосипеді з Парижа до моря новим маршрутом завдовжки 420 км.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Lonely Planet.

La Seine à Vélo, що починається в Парижі, пролягає вздовж Сени і веде до міст Гавр і Довіль у Нормандії. Дорогою можна ознайомитися з культурною, історичною та промисловою спадщиною різних регіонів Франції.

Маршрут проходить через департаменти Сен-Сен-Дені, О-де-Сен, Івелін, Валь-д'Уаз, Ер, Приморську Сену та Кальвадос. Головні пам'ятки на La Seine à Vélo – Нотр-Дам-де-Парі, пляж Гавр і знаменита набережна Довіля. Крім того, велотуристи можуть помилуватися величними соборами Парижа й Руана, відвідати абатство Жюмьєж, шато Мальмезон, Ла-Рош-Гійон і Гайар. Шанувальники мистецтва також можуть побачити будинок і сад Клода Моне у Живерні.

Читайте також: Експерти назвали найкращі місця для мандрівок після пандемії

На створеному в партнерстві з France Vélo Tourisme вебсайті La Seine à Vélo можна знайти корисну інформацію про рівні складності на маршруті, подивитися карту шляху й пам'яток, дізнатися, де можна зупинитися на ніч, просто підкріпитися або продегустувати місцеві делікатеси тощо.

Фото: David Darrault/La Seine à Vélo