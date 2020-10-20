Зимові канікули для обраних: будуть відкриті Мальдіви і преміум-Карпати

Зимові канікули для обраних: будуть відкриті Мальдіви і преміум-Карпати

Аналітика
Укрінформ
Щоб відпочити взимку та ранньої весни-2021, доведеться переплачувати «Укрзалізниці» або бронювати закордонні тури «сьогодні на завтра»

Осінь у туризмі – зазвичай пора підготовки до зимових канікул. Планування поїздок на свята, покататися на лижах, відсвяткувати 14 лютого і 8 березня. Цього року страшно й загадувати, чи до свят буде українцям. Та тури пропонуються, чартери ставлять і відпочинок не відміняється, хоч і буде досить обмежений через світовий карантин. Не треба й урядових локдаунів – ізоляція вже назріває. Днями стало відомо, що Wizz Air скасував більш ніж 20 рейсів з міст України у листопаді і переніс відновлення цих напрямків на початок грудня. Навздогін Ryanair повністю скасовує 10 рейсів з України, а ще 36 відкладає аж до березня 2021 року. Якщо порахувати всі скасовані і не відкриті рейси, лоукостер прибрав з продажу майже 75% рейсів з українських міст. Європи не буде, Азії, схоже, теж. Ми запитали туристичних експертів, куди ж зможуть поїхати українці цієї зими.

БАГАТО ГІРСЬКОЇ ТУРЕЧЧИНИ І ТУРИ ВИХІДНОГО ДНЯ

Традиційна для зимового сезону Болгарія
Традиційна для зимового сезону Болгарія

Прогнозувати щось на зиму складно, кажуть наші експерти. Певні плани є, та чи поїде турист? Так, туроператор Join UP! продовжить в холодні місяці продавати тури у Єгипет, пропонуватиме новинку сезону – Північну Македонію та традиційну для зимового сезону Болгарію (рейси до Софії, звідки можна їхати на гірськолижний курорт Банско). «Серед гірськолижних напрямків запланована Туреччина. Запускаємо зимові тури на гірськолижний курорт Ерджієс в центральній Анатолії. Літатимемо з грудня по березень в міжнародний аеропорт міста Кайсері, що в 30 км від курорту Ерджієс», – розповіли Укрінформу в Join UP! (від $900 за двох у грудні). Чартери до Кайсері планує ще один крупний туроператор – Coral Travel, також він пропонує новинку – гірськолижний курорт Туреччини – Паландокен (чартер виконуватиметься до Ерзурума). Також Coral Travel і Anex Tour збираються продавати тури в зимову Анталію.

Новий гірськолижний курорт Туреччини - Паландокен
Новий гірськолижний курорт Туреччини - Паландокен

А Join UP! також пропонуватиме екзотику: тури до Домінікани, Мексики, Мальдів, Танзанії (на острів Занзібар почнуть літати вже з 24 жовтня). «Напрямків, куди можна полетіти на новорічні свята, буде небагато, і якісні готелі досить швидко можуть розкупити. Наприклад, прямих рейсів за екзотичними напрямками туроператори запланували одиниці», – попереджає Олена Гейченко, керівник відділу маркетингу онлайн-сервісу бронювання турів Rozetka Travel. Та ціни такі, що масово українець і не спокуситься. Так, у системі онлайн-бронювання misto.travel тури на Мальдіви – від 2775 доларів за двох у листопаді, мінімум $3330 на Новий рік. В Домінікану – відповідно від 2138 та 3543 баксів. Полетіти восени в Емірати – від $724, у грудні – мінімум 1170.

А ще постійна зміна правил виїзду-в’їзду туристів дуже нервує. «За 3-3 дні до прильоту в Єгипет чи ОАЕ треба зробити ПЛР-тест. Якщо результат позитивний – гроші не повернуть, – пояснює голова ГО «Туристичний колектив в синергії» Євгенія Іванова. – Точніше, страхова компанія повертає, але тільки за невиліт «позитивного» туриста. За їхніми правилами виходить, якщо хворі батьки, а діти ні, то малі повинні летіти самостійно». За словами керівниці турагентства, деякі спочатку роблять собі тест, а лиш потім бронюють тур, сподіваючись, що за кілька днів нічого не зміниться. Що вже казати про поїздки на місяці наперед! «Я й сама люблю лижі, але бронювати боюся і друзів організовувати не можу, – ділиться Євгенія. – Як каже одна наша клієнтка, «забороняю собі навіть хотіти щось, навіть думати про мандри». Дуже марудно і витрати завеликі».

«Бачимо, що люди цікавляться новорічними турами, але продажів поки дуже мало. Відчутно, що чекають, – розповідає Олена Гейченко. – Радимо всім туристам додатково купувати розширену страховку від невиїзду – почуватимуться більш спокійними і захищеними». Люди ще нескоро звикнуть, що обов’язковий ПЛР-тест – це така собі додаткова віза, і ще довго ховатимуться в мушлю, вважає Євгенія Іванова. «Туреччина на висоті, бо не вимагає тестів. Люди хочуть їхати на відпочинок і не мати дискомфорту, – підтримує її Володимир Царук. – Здавалося б, Домінікана – недешевий напрямок, але рейси заповнюються, бо в’їзд без тестів, а люди за подорожами скучили».

Туреччина цього року мінімізувала тестові перепони
Туреччина цього року мінімізувала тестові перепони

Туреччина цього року перевершила саму себе, вважає Тетяна Войтех, заступниця директора туркомпанії «Селена-тур». Мінімізувала тестові перепони (перевіряли безкоштовно і вибірково) і зуміла організувати роботу так, що дорікнути нічим. «Всі заходи безпеки враховані, люди повертаються вражені. Безконтактні дезінфікатори, безконтактні двері, персонал – просто як космонавти, велика увага до дрібниць, – описує вона. – Туреччина аж до березня закриває всі потреби і пляжного і гірськолижного відпочинку». Продаватимуться тури Стамбул+Каппадокія, на морські курорти. Більшість готелів пропонують спа-процедури, басейни з морською водою тощо. «Хто сказав, що обов’язково смажити боки на сонці?» – жартує Войтех.

Хто як, а Join UP! вже зараз пропонує раннє бронювання на літо 2021 за напрямками Італія, Іспанія, Греція, Чорногорія, Албанія, Болгарія, Туреччина, Туніс, Португалія. «Сподіваємося, буде знайдено правильне рішення, впроваджена процедура перетину кордонів, і люди зможуть подорожувати вільніше, ніж цього року», – пояснює представниця компанії. Знижка при ранньому бронюванні – до 50% і навіть передплата не потрібна. Щоправда, заявку можна анулювати без штрафів лише до 25 грудня 2020 року, тоді як обставини (особисті, економічні, пандемічні) можуть ще десять разів змінитися протягом зими і навесні. «На випадок, якщо з якихось причин ви не зможете полетіти на відпочинок (наприклад, захворієте на ковід), можна заздалегідь оформити страховку, – говорить Катерина Артюх. – Вона покриє всі витрати на оплачені, але не отримані туристичні послуги».

ПРОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ:

Внутрішні поїздки будуть дуже залежати від зонування за кольорами і відповідних обмежень. «Плюс для подорожувальників у тому, що продовжують активно будувати дороги, і все більше людей вирушають на власних авто, – говорить Володимир Царук. – Та й авіаквитки на внутрішні перельоти з’явилися не такі вже й дорогі». Але середньоціновий сегмент і бюджетні заклади все одно продовжать нести збитки – їхня аудиторія наразі не вважатиме мандрівки нагальною потребою, міркує Царук. Відміна фестивалів, інших масових подій теж відсікає туристів – подієвий туризм сьогодні становить вже значну долю загального. Тож масових поїздок чекати не варто. «З одного боку, на лижі в Європу ніхто не поїде і невідомо, чи багато людей обере пляжний Єгипет і ОАЕ, – каже Володимир. – З іншого, люди бояться підхопити щось в українському транспорті та й вартість квитків відчутна». «Укрзалізниця», за словами експерта, як підняла тарифи, продаючи влітку квитки «шахматкою», так і «забула» знизити. І тепер щоб дістатися Закарпаття чи Чернівців потрібно 1500-1800 грн (у два боки). Преференцій на групові замовлення в «Укрзалізниці» нема – навпаки, для компанії від 10 чоловік квитки ще й з націнкою (хоча нормальна світова практика – робити знижки на гурт). «То українці й замислюються, чи воно того варте, – пояснює Царук. – Стримуватимуть туристів і коронавірус, і транспорт». Хоча гірськолижні курорти пустими не стоятимуть – альтернативи їм замало. А стабільно популярними, за словами експерта з туризму, як і влітку, будуть тури вихідного дня – поїздки на день-два, під час яких можна відвідати 2-3 локації і безпечно повернутися додому.

У музеї Гоголя з гостями працюють близько десятка гоголівських персонажів / Фото: сайт музею
У музеї Гоголя з гостями працюють близько десятка гоголівських персонажів / Фото: сайт музею

«Новий рік буде український і «недалекий», – вважає Тетяна Войтех. – Ми, наприклад, повеземо на свята на Чернігівщину і, можливо, на Полтавщину». В новорічній програмі на Чернігівщині – Антонієві печери, прогулянка містом, розважальні заходи, виїзд на берег Десни з фольклорною програмою, частуванням і розвагами на чистому повітрі тощо. Полтавщина – це передусім гоголівські місця. «Для нас роблять костюмовану екскурсію у музеї Гоголя у Великих Сорочинцях, – розповідає Тетяна Войтех. – З гостями працюють близько десятка гоголівських персонажів, усе досить цікаво і враження прекрасні». «Аккордтур» пропонуватиме зустріти Новий рік у Яремчі, Мукачево, Івано-Франківську, Трускавці, а до того приєднати поїздки Карпатами та Закарпаттям. «Етнотур» пропонує зустріти Різдво за юліанським календарем у Славсько, мандрувати на канікули Гуцульщиною і Закарпаттям. А от «Інкомартур» сподівається влаштувати туристам Новий рік у Софії, Белграді чи в Мексиці. А на День закоханих компанія розробила тур зі Львова через Волинь до Білорусі. Певне різноманіття буде і навіть на будь-який гаманець.

Тетяна Негода, Київ

Довідка

СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМУТЬ ЗИМОВІ КАНІКУЛИ

  • Зустріти Новий рік у Яремче – від 74 євро
  • Тижневий тур Карпатами – від 150 євро
  • Тур Львівщиною – від 94 євро
  • Відпочинок на термальних джерелах (Закарпаття) – від 48 євро
  • Тур Волинь+Білорусь – від 106 євро
  • Поїздка до Софії – від 185 євро
  • Мексика у грудні – від 2000 євро
  • Авіаквитки Київ-Львів на святкові дати (в обидва боки) – від 84 євро
  • Авіаквитки Київ-Одеса на святкові дати (в обидва боки) – від 80 євро
  • Авіаквитки Київ-Івано-Франківськ на святкові дати (в обидва боки) – від 92 євро
  • Квиток на потяг Київ-Чернівці (початок грудня) – від 258 грн (плацкарт)
  • Квиток на потяг Київ-Ужгород (початок грудня) – від 247 грн (плацкарт)
  • Розміщення в Славське (1 доба, 2 людини, житло економ-класу) – 15-18 євро
  • Розміщення у Львові (1 доба, 2 людини, житло економ-класу) – від 8 євро у хостелі, від 10 євро номер в бюджетному готелі.
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