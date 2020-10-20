Зимові канікули для обраних: будуть відкриті Мальдіви і преміум-Карпати

Щоб відпочити взимку та ранньої весни-2021, доведеться переплачувати «Укрзалізниці» або бронювати закордонні тури «сьогодні на завтра»

Осінь у туризмі – зазвичай пора підготовки до зимових канікул. Планування поїздок на свята, покататися на лижах, відсвяткувати 14 лютого і 8 березня. Цього року страшно й загадувати, чи до свят буде українцям. Та тури пропонуються, чартери ставлять і відпочинок не відміняється, хоч і буде досить обмежений через світовий карантин. Не треба й урядових локдаунів – ізоляція вже назріває. Днями стало відомо, що Wizz Air скасував більш ніж 20 рейсів з міст України у листопаді і переніс відновлення цих напрямків на початок грудня. Навздогін Ryanair повністю скасовує 10 рейсів з України, а ще 36 відкладає аж до березня 2021 року. Якщо порахувати всі скасовані і не відкриті рейси, лоукостер прибрав з продажу майже 75% рейсів з українських міст. Європи не буде, Азії, схоже, теж. Ми запитали туристичних експертів, куди ж зможуть поїхати українці цієї зими.

БАГАТО ГІРСЬКОЇ ТУРЕЧЧИНИ І ТУРИ ВИХІДНОГО ДНЯ

Традиційна для зимового сезону Болгарія

Прогнозувати щось на зиму складно, кажуть наші експерти. Певні плани є, та чи поїде турист? Так, туроператор Join UP! продовжить в холодні місяці продавати тури у Єгипет, пропонуватиме новинку сезону – Північну Македонію та традиційну для зимового сезону Болгарію (рейси до Софії, звідки можна їхати на гірськолижний курорт Банско). «Серед гірськолижних напрямків запланована Туреччина. Запускаємо зимові тури на гірськолижний курорт Ерджієс в центральній Анатолії. Літатимемо з грудня по березень в міжнародний аеропорт міста Кайсері, що в 30 км від курорту Ерджієс», – розповіли Укрінформу в Join UP! (від $900 за двох у грудні). Чартери до Кайсері планує ще один крупний туроператор – Coral Travel, також він пропонує новинку – гірськолижний курорт Туреччини – Паландокен (чартер виконуватиметься до Ерзурума). Також Coral Travel і Anex Tour збираються продавати тури в зимову Анталію.

Новий гірськолижний курорт Туреччини - Паландокен

А Join UP! також пропонуватиме екзотику: тури до Домінікани, Мексики, Мальдів, Танзанії (на острів Занзібар почнуть літати вже з 24 жовтня). «Напрямків, куди можна полетіти на новорічні свята, буде небагато, і якісні готелі досить швидко можуть розкупити. Наприклад, прямих рейсів за екзотичними напрямками туроператори запланували одиниці», – попереджає Олена Гейченко, керівник відділу маркетингу онлайн-сервісу бронювання турів Rozetka Travel. Та ціни такі, що масово українець і не спокуситься. Так, у системі онлайн-бронювання misto.travel тури на Мальдіви – від 2775 доларів за двох у листопаді, мінімум $3330 на Новий рік. В Домінікану – відповідно від 2138 та 3543 баксів. Полетіти восени в Емірати – від $724, у грудні – мінімум 1170.

А ще постійна зміна правил виїзду-в’їзду туристів дуже нервує. «За 3-3 дні до прильоту в Єгипет чи ОАЕ треба зробити ПЛР-тест. Якщо результат позитивний – гроші не повернуть, – пояснює голова ГО «Туристичний колектив в синергії» Євгенія Іванова. – Точніше, страхова компанія повертає, але тільки за невиліт «позитивного» туриста. За їхніми правилами виходить, якщо хворі батьки, а діти ні, то малі повинні летіти самостійно». За словами керівниці турагентства, деякі спочатку роблять собі тест, а лиш потім бронюють тур, сподіваючись, що за кілька днів нічого не зміниться. Що вже казати про поїздки на місяці наперед! «Я й сама люблю лижі, але бронювати боюся і друзів організовувати не можу, – ділиться Євгенія. – Як каже одна наша клієнтка, «забороняю собі навіть хотіти щось, навіть думати про мандри». Дуже марудно і витрати завеликі».

«Бачимо, що люди цікавляться новорічними турами, але продажів поки дуже мало. Відчутно, що чекають, – розповідає Олена Гейченко. – Радимо всім туристам додатково купувати розширену страховку від невиїзду – почуватимуться більш спокійними і захищеними». Люди ще нескоро звикнуть, що обов’язковий ПЛР-тест – це така собі додаткова віза, і ще довго ховатимуться в мушлю, вважає Євгенія Іванова. «Туреччина на висоті, бо не вимагає тестів. Люди хочуть їхати на відпочинок і не мати дискомфорту, – підтримує її Володимир Царук. – Здавалося б, Домінікана – недешевий напрямок, але рейси заповнюються, бо в’їзд без тестів, а люди за подорожами скучили».

Туреччина цього року мінімізувала тестові перепони

Туреччина цього року перевершила саму себе, вважає Тетяна Войтех, заступниця директора туркомпанії «Селена-тур». Мінімізувала тестові перепони (перевіряли безкоштовно і вибірково) і зуміла організувати роботу так, що дорікнути нічим. «Всі заходи безпеки враховані, люди повертаються вражені. Безконтактні дезінфікатори, безконтактні двері, персонал – просто як космонавти, велика увага до дрібниць, – описує вона. – Туреччина аж до березня закриває всі потреби і пляжного і гірськолижного відпочинку». Продаватимуться тури Стамбул+Каппадокія, на морські курорти. Більшість готелів пропонують спа-процедури, басейни з морською водою тощо. «Хто сказав, що обов’язково смажити боки на сонці?» – жартує Войтех.

Хто як, а Join UP! вже зараз пропонує раннє бронювання на літо 2021 за напрямками Італія, Іспанія, Греція, Чорногорія, Албанія, Болгарія, Туреччина, Туніс, Португалія. «Сподіваємося, буде знайдено правильне рішення, впроваджена процедура перетину кордонів, і люди зможуть подорожувати вільніше, ніж цього року», – пояснює представниця компанії. Знижка при ранньому бронюванні – до 50% і навіть передплата не потрібна. Щоправда, заявку можна анулювати без штрафів лише до 25 грудня 2020 року, тоді як обставини (особисті, економічні, пандемічні) можуть ще десять разів змінитися протягом зими і навесні. «На випадок, якщо з якихось причин ви не зможете полетіти на відпочинок (наприклад, захворієте на ковід), можна заздалегідь оформити страховку, – говорить Катерина Артюх. – Вона покриє всі витрати на оплачені, але не отримані туристичні послуги».

ПРОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ:

Внутрішні поїздки будуть дуже залежати від зонування за кольорами і відповідних обмежень. «Плюс для подорожувальників у тому, що продовжують активно будувати дороги, і все більше людей вирушають на власних авто, – говорить Володимир Царук. – Та й авіаквитки на внутрішні перельоти з’явилися не такі вже й дорогі». Але середньоціновий сегмент і бюджетні заклади все одно продовжать нести збитки – їхня аудиторія наразі не вважатиме мандрівки нагальною потребою, міркує Царук. Відміна фестивалів, інших масових подій теж відсікає туристів – подієвий туризм сьогодні становить вже значну долю загального. Тож масових поїздок чекати не варто. «З одного боку, на лижі в Європу ніхто не поїде і невідомо, чи багато людей обере пляжний Єгипет і ОАЕ, – каже Володимир. – З іншого, люди бояться підхопити щось в українському транспорті та й вартість квитків відчутна». «Укрзалізниця», за словами експерта, як підняла тарифи, продаючи влітку квитки «шахматкою», так і «забула» знизити. І тепер щоб дістатися Закарпаття чи Чернівців потрібно 1500-1800 грн (у два боки). Преференцій на групові замовлення в «Укрзалізниці» нема – навпаки, для компанії від 10 чоловік квитки ще й з націнкою (хоча нормальна світова практика – робити знижки на гурт). «То українці й замислюються, чи воно того варте, – пояснює Царук. – Стримуватимуть туристів і коронавірус, і транспорт». Хоча гірськолижні курорти пустими не стоятимуть – альтернативи їм замало. А стабільно популярними, за словами експерта з туризму, як і влітку, будуть тури вихідного дня – поїздки на день-два, під час яких можна відвідати 2-3 локації і безпечно повернутися додому.

У музеї Гоголя з гостями працюють близько десятка гоголівських персонажів / Фото: сайт музею

«Новий рік буде український і «недалекий», – вважає Тетяна Войтех. – Ми, наприклад, повеземо на свята на Чернігівщину і, можливо, на Полтавщину». В новорічній програмі на Чернігівщині – Антонієві печери, прогулянка містом, розважальні заходи, виїзд на берег Десни з фольклорною програмою, частуванням і розвагами на чистому повітрі тощо. Полтавщина – це передусім гоголівські місця. «Для нас роблять костюмовану екскурсію у музеї Гоголя у Великих Сорочинцях, – розповідає Тетяна Войтех. – З гостями працюють близько десятка гоголівських персонажів, усе досить цікаво і враження прекрасні». «Аккордтур» пропонуватиме зустріти Новий рік у Яремчі, Мукачево, Івано-Франківську, Трускавці, а до того приєднати поїздки Карпатами та Закарпаттям. «Етнотур» пропонує зустріти Різдво за юліанським календарем у Славсько, мандрувати на канікули Гуцульщиною і Закарпаттям. А от «Інкомартур» сподівається влаштувати туристам Новий рік у Софії, Белграді чи в Мексиці. А на День закоханих компанія розробила тур зі Львова через Волинь до Білорусі. Певне різноманіття буде і навіть на будь-який гаманець.

Тетяна Негода, Київ

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