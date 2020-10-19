Херсонський музей запустив онлайн-проєкт про модні мастхеви в історії

У Херсонському краєзнавчому музеї з 19 жовтня стартував онлайн-проєкт про мастхеви, які були популярні в той чи інший історичний період.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла завідувачка відділу маркетингу та науково-просвітницької роботи Херсонського краєзнавчого музею Ліана Комарденко.

«Ми вирішили втілити такий онлайн-проєкт «Діджитал-замальовки «Модні мастхеви в історії» та розповідати про цікаві предмети, про якісь речі, які були модними і потрібними в певний момент історії – починаючи від кам’яної доби і закінчуючи XX століттям», – зазначила Комарденко.

За її словами, музейні працівники розповідатимуть про меблі, що були модними в той чи інший період, про візерунки на посуді кам’яної доби, посуд, який був модний в античний період на симпосіонах, їжу, яку вживали тоді. Також готують матеріали про футуристів.

Проєкт реалізується за підтримки House of Europe, він спрямований на підтримку культурних інституцій під час пандемії коронавірусу, щоб музеї мали змогу спілкуватися зі своїми відвідувачами.

Про музейний проєкт розповідатимуть ролики у соцмережаї ТікТок, Фейсбук та Інстраграм. А щоп’ятниці проходитиме онлайн-трансляція з віртуальними екскурсіями.

Як повідомляв Укрінформ, на час карантину Херсонський художній музей долучився до світової ініціативи #MuseumFromHome.

Фото: Вікіпедія