Херсонщина отримала на 2,6 мільйона гривень туристичного збору менше, ніж торік

На Херсонщині від початку року надходження туристичного збору становлять 3,5 млн грн – недобір до показника минулорічного сезону – 2,6 млн грн.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

«Станом на 15 жовтня 2020 надходження туристичного збору від юридичних та фізичних осіб становлять 3,5 млн гривень. В умовах проведення адаптивного карантину недобір до показника минулорічного туристичного сезону становив по області 2,6 млн гривень», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переможцями «туристичних змагань» стали місцеві громади Щасливцевської та Новофедорівської селищних рад, які зібрали 1 млн 062 тис. гривень та 954 тис. гривень туристичного збору відповідно. Надходження цих двох найбільших туристичних громад становлять 60% від загальних надходжень збору по Херсонщині. Торік цей показник для двох громад становив 50%.

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Поряд зі зростанням питомої ваги Щасливцевської та Новофедорівської селищних рад у загальних надходженнях спостерігається скорочення доходів від туристичного збору по кожній із них. Зокрема, по Щасливцевській – на 762 тис. гривень, Новофедорівській – на 525 тис. гривень, як порівняти з минулорічними показниками.

Є й цьогорічні чемпіони з позитивною динамікою надходжень туристичного збору. Це – Нова Каховка та Каховський район. Відрахування податкових агентів тут зросли та становили 124 тис. гривень та 34 тис. гривень туристичного збору.

Як повідомляв Укрінформ, за 8 місяців від початку 2020 року Херсонщину відвідало майже 3 млн туристів, із них 48 тис. – іноземці – з Польщі, Франції, США, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Естонії, Туреччини та Італії.