Херсонщина отримала на 2,6 мільйона гривень туристичного збору менше, ніж торік

Херсонщина отримала на 2,6 мільйона гривень туристичного збору менше, ніж торік

Укрінформ
На Херсонщині від початку року надходження туристичного збору становлять 3,5 млн грн – недобір до показника минулорічного сезону – 2,6 млн грн.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

«Станом на 15 жовтня 2020 надходження туристичного збору від юридичних та фізичних осіб становлять 3,5 млн гривень. В умовах проведення адаптивного карантину недобір до показника минулорічного туристичного сезону становив по області 2,6 млн гривень», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переможцями «туристичних змагань» стали місцеві громади Щасливцевської та Новофедорівської селищних рад, які зібрали 1 млн 062 тис. гривень та 954 тис. гривень туристичного збору відповідно. Надходження цих двох найбільших туристичних громад становлять 60% від загальних надходжень збору по Херсонщині. Торік цей показник для двох громад становив 50%.

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Поряд зі зростанням питомої ваги Щасливцевської та Новофедорівської селищних рад у загальних надходженнях спостерігається скорочення доходів від туристичного збору по кожній із них. Зокрема, по Щасливцевській – на 762 тис. гривень, Новофедорівській – на 525 тис. гривень, як порівняти з минулорічними показниками.

Є й цьогорічні чемпіони з позитивною динамікою надходжень туристичного збору. Це – Нова Каховка та Каховський район. Відрахування податкових агентів тут зросли та становили 124 тис. гривень та 34 тис. гривень туристичного збору.

Як повідомляв Укрінформ, за 8 місяців від початку 2020 року Херсонщину відвідало майже 3 млн туристів, із них 48 тис. – іноземці – з Польщі, Франції, США, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Естонії, Туреччини та Італії.

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