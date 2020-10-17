Закарпаття готується презентувати "Дорогу вина та смаку"

На Закарпатті впродовж трьох днів – з 19 до 21 жовтня – триватиме ознайомлення з новоствореним туристичним маршрутом "Дорога вина та смаку Закарпаття".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

"Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття" Закарпатської обласної ради спільно із Закарпатською обласною державною адміністрацією та ГС "Дорога вина та смаку Закарпаття" організовує триденний навчально-ознайомчий візит новоствореним туристичним маршрутом ("Дорога вина та смаку Закарпаття" – ред.) з метою ознайомлення учасників заходу з культурною спадщиною нашого краю та з його еногастрономічними "родзинками", – йдеться в повідомленні.

У межах заходу в понеділок, 19 жовтня, заплановано воркшоп-дискусію, де відбуватиметься презентація туристичних "родзинок", маршрутів та інших атракцій.

Учасники зустрічі матимуть змогу почути деталі про проєкт "Світ карпатських Розет – заходи зі збереження унікальності культури Карпат", в межах якого і створено новий турмаршрут, поставити запитання організаторам та партнерам, від представників в’їзних національних туроператорів дізнатися про інструменти залучення іноземних туристів у регіон тощо.

Початок заходу – о 14:00. Також є можливість під’єднання за допомогою Zoom.