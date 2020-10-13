У Хмельницькому скасували фестиваль «Лицарський хрест»

Фестиваль повсталого духу «Лицарський хрест», який планували провести у Хмельницькому 14 жовтня до Дня захисника України, не відбудеться.

Про це повідомляє Управління молоді і спорту Хмельницької міської ради у Фейсбуці.

Зазначається, що захід скасовано через посилення заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

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Як повідомлялося, в Україні впродовж минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.

Фото: сторінка фестивалю у Фейсбуці