Куба відкривається для туристів-іноземців

Кубинська влада з наступного тижня вирішила відновити міжнародний туризм.

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, про це заявив голова уряду Куби Мануель Марреро.

За його словами, відновлення зовнішнього туризму стало можливим завдяки встановленню ситуації "нової нормальності" унаслідок успіхів щодо стримування поширення пандемії коронавірусу.

Загалом 13 з 15 кубинських провінцій та муніципалітет Ісла-де-ла-Хувентуд тепер готові приймати іноземних мандрівників. Однак столиця країни Гавана поки залишиться закритою.

Водночас Марреро зазначив, що в країні також буде відновлено міжнародне авіасполучення. Він додав, що туристам необхідно буде здавати тести на коронавірус після прибуття до Куби.

Міжнародний туризм – один із основних джерел валютних надходжень Куби, тому його призупинення шість місяців тому завдало значного удару економіці країни.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 9 жовтня зареєстровано 36 804 776 випадків COVID-19, зокрема 1 067 560 летальних, одужали 27 697 853 особи.