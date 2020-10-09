"Королівство Русь": Луцьк презентував новий культурний проєкт

У Луцьку представили трирічний культурно-мистецький проєкт "Королівство Русь" з нагоди 770-ї річниці коронування Данила Галицького.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Луцької міськради.

У межах проєкту відбудеться низка культурних, мистецьких та просвітницьких заходів. Перший із них – "Початок-767" – прийняв Художній музей Луцька. Тут експозиційний ряд виставки Елеонори Сабової-Дишко "Мовчання – золото" доповнили низкою унікальних плакатів на теми з історії унікальної події – коронування короля Данила І, князя Волинського та Галицького, сина Романа Великого Волинського.

За участю вчених-істориків, музейників, митців Луцька відбулася дискусія про необхідність популяризування яскравих сторінок вітчизняної історії і, зокрема, Землі Волинської.

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“Шлях у майбутнє лежить через минуле. І сьогодні ми шукаємо своє майбутнє в минулому. Робимо все для того, щоб зрозуміти ким є, ким були наші предки, чим нам пишатися, на що орієнтуватися. Ми говоримо сьогодні, що йдемо в Європу. Адже є її давньою частиною та маємо насичену та яскраву історію, якою не просто треба пишатися – яку треба популяризувати", – звернувся до присутніх секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Луцька Григорій Пустовіт.

Проєкт "Королівство Русь" триватиме три роки і завершиться ювілейним акордом 7 жовтня 2023 року – в день коронації Данила I.